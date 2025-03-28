史努比來啦 星巴克「花生漫畫」限時聯名

星巴克與「花生漫畫」全球聯名。（星巴克官網）

「這一定是最棒的合作！」如果史努比會說話，大概會這麼評價星巴克 和「花生漫畫」的全球品牌聯名。3月25日起，史努比和他的好朋友們將進駐星巴克，帶來一系列可愛又溫暖的限定商品、特別版飲品和全球範圍的公益行動。這次合作的主角「喬·金德·史努比」（Joe Kind Snoopy），將用他的溫暖和善意，讓每一杯咖啡都變得更特別。

這次合作不僅僅是簡單的聯名，更像是一個充滿溫情的慶典。星巴克和「花生漫畫」希望借此傳遞「善意」的力量無論是一句溫暖的問候，一次貼心的分享，還是一杯能帶來美好心情的咖啡，都是世界上最簡單卻最重要的幸福。

在美國參與活動的星巴克門店，粉絲將能搶先入手一系列超萌的史努比主題周邊。其中，「花生愛」塑膠冷杯讓史努比全神貫注地聽著伍德斯托克嘰嘰喳喳的故事，帶來無限童趣；「喬·金德·史努比」不鏽鋼杯則以啞光設計呈現史努比和伍德斯托克分享愛的畫面，不僅防溢出，還能長時間保溫，是陪伴咖啡時光的完美搭檔。

而讓人更加期待的，還有特別版的史努比主題飲品。這次的「喬·金德·史努比星冰樂」巧妙融合香草糖漿、巧克力片、焦糖和巧克力醬，搭配蓬鬆的鮮奶油和一顆史努比巧克力，每一口都是甜蜜的回憶。而「喬·金德·史努比拿鐵」則是在經典拿鐵中加入燕麥奶、巧克力和焦糖，帶來溫暖柔和的風味。