我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

柯文哲打「健康牌」失靈 貪汙案裁定再羈押禁見2個月

史努比來啦 星巴克「花生漫畫」限時聯名

記者龔玥／聖荷西報導
星巴克與「花生漫畫」全球聯名。（星巴克官網）
星巴克與「花生漫畫」全球聯名。（星巴克官網）

「這一定是最棒的合作！」如果史努比會說話，大概會這麼評價星巴克和「花生漫畫」的全球品牌聯名。3月25日起，史努比和他的好朋友們將進駐星巴克，帶來一系列可愛又溫暖的限定商品、特別版飲品和全球範圍的公益行動。這次合作的主角「喬·金德·史努比」（Joe Kind Snoopy），將用他的溫暖和善意，讓每一杯咖啡都變得更特別。

這次合作不僅僅是簡單的聯名，更像是一個充滿溫情的慶典。星巴克和「花生漫畫」希望借此傳遞「善意」的力量無論是一句溫暖的問候，一次貼心的分享，還是一杯能帶來美好心情的咖啡，都是世界上最簡單卻最重要的幸福。

在美國參與活動的星巴克門店，粉絲將能搶先入手一系列超萌的史努比主題周邊。其中，「花生愛」塑膠冷杯讓史努比全神貫注地聽著伍德斯托克嘰嘰喳喳的故事，帶來無限童趣；「喬·金德·史努比」不鏽鋼杯則以啞光設計呈現史努比和伍德斯托克分享愛的畫面，不僅防溢出，還能長時間保溫，是陪伴咖啡時光的完美搭檔。

而讓人更加期待的，還有特別版的史努比主題飲品。這次的「喬·金德·史努比星冰樂」巧妙融合香草糖漿、巧克力片、焦糖和巧克力醬，搭配蓬鬆的鮮奶油和一顆史努比巧克力，每一口都是甜蜜的回憶。而「喬·金德·史努比拿鐵」則是在經典拿鐵中加入燕麥奶、巧克力和焦糖，帶來溫暖柔和的風味。

顧客可以去星巴克門店購買。（記者龔玥╱攝影）
顧客可以去星巴克門店購買。（記者龔玥╱攝影）
星巴克聯名的史努比杯子。（星巴克官網）
星巴克聯名的史努比杯子。（星巴克官網）

星巴克

上一則

金山灣區僑教中心「Story Time」 音樂律動聚僑青

下一則

灣區3所州立大學省開支 提議合併部分行政務節

延伸閱讀

史努比來啦 星巴克「花生漫畫」限時聯名

史努比來啦 星巴克「花生漫畫」限時聯名
日媒：台積擴大投資美國已不可免 去台化未必成定局

日媒：台積擴大投資美國已不可免 去台化未必成定局
日男說錯星巴克飲料尺寸 約會女伴：瞬間冷感了

日男說錯星巴克飲料尺寸 約會女伴：瞬間冷感了
星巴克熱飲沒蓋好害外送員燙傷生殖器 加州法院判賠5千萬元

星巴克熱飲沒蓋好害外送員燙傷生殖器 加州法院判賠5千萬元
我的韓國假期

我的韓國假期

熱門新聞

矽谷年輕男女夜生活是結伴去超市買褪黑素。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷人工作壓力大 年輕人爆買褪黑素

2025-03-25 20:41
亞裔申請人對加州大學體系青睞有加。(本報檔案照)

亞裔生難錄取加大？數字揭真相

2025-03-25 02:20
Denny’s 餐廳推出輝達天才早餐 僅售4.93美元。 （取自Denny's網站）

Denny’s 餐廳推出輝達天才早餐 僅售4.93美元

2025-03-23 17:14
costco仍然一蛋難求。（記者龔玥/攝影）

聖荷西顧客排隊搶購小雞 對抗雞蛋短缺問題

2025-03-22 20:00
聖荷西擊敗紐約市成為美國2025年單身成年人生活成本最高的城市。（取自谷歌地圖）

擊敗紐約 聖荷西成全美生活成本最高城市

2025-03-26 14:18
王露與剛出生的孩子在醫院。（受訪者供圖）

灣區單親媽抗癌生女 異鄉奮鬥10年只為陪其長大

2025-03-21 17:08

超人氣

更多 >
退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗

退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗
證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票
美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」
錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返

錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」