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Salesforce縮減DEI計畫 華裔憂職場升遷受影響

記者李怡／舊金山報導
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Salesforce 縮減 DEI 目標，華裔憂心職場公平受影響。（記者李怡／攝影）
Salesforce 縮減 DEI 目標，華裔憂心職場公平受影響。（記者李怡／攝影）

總統川普開始其第二任期以來，灣區科技公司正在經歷一場悄然變化的風潮。據了解，雲端科技公司Salesforce近日在其年度財務報告中刪除了將「多元化與包容性」列為核心價值的表述，並取消了高管薪酬與多元化掛鉤的規定。這一決定使其加入了亞馬遜、Google和Meta等科技巨頭的行列，成為最新一家縮減DEI（多元化、公平與包容）計畫的企業。

Salesforce表示，公司仍然致力於平等，但在具體政策上已轉向以遵守全球各地的反歧視和同工同酬法律為核心，而不再設定明確的多元化目標。

Salesforce 這一政策的調整不僅是企業內部政策的轉變，也可能對職場公平、多元化進程以及更廣泛的社會產生影響。

過去，Salesforce 等企業設定了具體的多元化招聘目標，例如增加女性、少數族裔與其他歷史上代表性不足群體的雇員。如這些目標被取消，意味著企業的招聘與晉升可能更多依賴市場自然調整，而非主動推動多元化發展。這可能會減緩科技業的多元化進程，導致某些群體在求職和職涯發展上面臨更大挑戰。

28歲的華裔軟體工程師Jessica Chen對此感到失望。她說：「一直以為科技業正在變得更開放、更包容，像 Salesforce這樣的公司曾是推動變革的領導者。但現在他們放棄了具體目標，意味著像我這樣的女性、亞裔或其他代表性不足的群體，可能更難獲得公平的機會和晉升機遇。

她表示，缺少明確的目標與措施，可能會導致企業只是「符合法規」，但不會真正推動改變。

據資料顯示，作為矽谷的重要科技公司，Salesforce過去的DEI措施曾影響其他企業的多元化策略。現在，它的調整可能會促使更多企業採取類似做法，減少對DEI的投資。如果越來越多企業取消多元化目標，整體職場環境可能變得更封閉，代表性不足群體的職業發展機會可能減少。

Salesforce 曾透過 DEI 計畫營造包容性文化，包括舉辦DEI培訓、設立員工資源小組、推動薪資公平等。這些措施幫助許多來自不同背景的員工感受到企業對多元化的支持。但隨著DEI計畫被淡化，公司文化可能發生變化，員工的歸屬感與滿意度也可能受到影響。

近年來，消費者越來越關注企業的社會責任，特別是年輕世代。在歐美市場，品牌是否真正落實多元化價值觀，已成為影響消費者忠誠度的關鍵因素。Salesforce這一調整可能引發部分消費者不滿，甚至影響品牌形象。

也有聲音認為，這一變化是企業應對市場與政策環境的現實選擇。

41歲的市場分析師威廉斯(Mark Williams）認為，Salesforce 的調整並不令人意外，企業要考量市場壓力。他說，從商業角度來看，許多企業正面臨預算壓力、法律審查與政治因素的影響。Salesforce這樣的公司，不可能一直站在DEI運動的最前線，尤其當政府合約對其收入至關重要時。

他表示，企業最終需要對股東負責，而 DEI 計畫的縮減只是市場的自然調整，只要企業遵守法律，市場就會自行適應。Salesforce 的調整並非個案，而是整個企業界對DEI計畫態度轉變的一部分。在政治、法律與市場因素的共同作用下，越來越多企業開始淡化甚至撤回多元化目標。

截至發稿本報未獲Salesforce公司回應。

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