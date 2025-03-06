我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek破解率100% R1上市2天被破解 曝衍生效應

存100萬退休+社安福利 多久會花完？

川普加關稅 金山華埠進口商首當其衝 須自行吸收成本

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普對中國商品加徵關稅，首當其衝的是華埠進口商。（取自谷歌地圖）
川普對中國商品加徵關稅，首當其衝的是華埠進口商。（取自谷歌地圖）

對於在灣區主要銷售中國產品的商家而言，川普對中國加徵關稅，首當其衝的就是舊金山華埠進口商。他們生意的未來產生了不確定性，主要問題在於他們能承受多久的成本上升，何時需要將成本轉嫁給消費者。

在舊金山華埠經營依力臣蔘茸藥行（Ellision Enterprises Corp.）的劉先生（Edward Lau）表示，他們有90%的商品來自香港和中國。他說：「在華埠，我們有很多收入有限的年長居民，如果商品價格因關稅變得非常昂貴，他們的消費能力就會降低，受到最大傷害的最終是來自中國的移民。」

舊金山紀事報表示，長期以來，川普一直主張採取積極的關稅政策，以減少美國對中國的貿易逆差。2018年，川普對中國包括食品等一系列商品徵收高達25%的關稅，但這個成本是由美國消費者和進口商負擔。

華府非營利政策組織「稅務基金會」（Tax Foundation）估計，到2023年底，這些關稅平均每年為美國每個家庭帶來200到300元的額外成本。

華府中間傾右非營利經濟研究組織「美國行動論壇」（American Action Forum）提出一份報告稱，對中國徵收的新關稅將影響美國約14%的進口產品，每年可能造成消費者損失高達250億元。

代表灣區40多家亞洲產品進口商、分銷商和批發商的東方食品協會（Oriental Food Association）會長陳馬修（Matthew Chin，音譯）表示，他們正準備呼籲川普的貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）給予在美國國內沒有替代品的商品關稅豁免權。他說：「新關稅給消費者和小型企業，尤其是服務移民社區的小型企業，帶來不成比例的巨大負擔。」

位於屋崙的美國大華貿易有限公司（American Tai Wah Trading Corp.）老闆周泰勒（Taylor Chow，音譯）表示，外國進口產品在美國的替代性愈低，成本轉嫁給消費者的可能性就愈大，尤其是許多華裔消費者和企業依賴的產品。

周泰勒說：「華埠社區受到的打擊最嚴重，因為當地消費的大量進口食材和商品都來自中國。」

陳馬修位於利佛摩的進口公司美國太子行（Prince of Peace Enterprises Inc.）是虎標萬金油（Tiger Balm）在美國的獨家經銷商，這款藥膏由中國福建廈門一家工廠生產。陳馬修預測，虎標萬金油今年的關稅將大增300萬到500萬元。

不過，陳馬修表示，他們在今年8月之前不會漲價。他說：「我們試著成為最後一個漲價的商家，當真的沒有其他選擇的時候。」

關稅 華埠 川普

上一則

川普加關稅 灣區建築成本估將上漲5% 住房恐變更貴

延伸閱讀

彭博：川普下周一將會見惠普、英特爾、高通CEO

彭博：川普下周一將會見惠普、英特爾、高通CEO
川普將發布行政命令 計畫廢除教育部

川普將發布行政命令 計畫廢除教育部
國家、企業、戰爭 川普都可交易

國家、企業、戰爭 川普都可交易
川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國

川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國
輪到南韓了？川普點名它是讓美國蒙受損失的代表性盟國

輪到南韓了？川普點名它是讓美國蒙受損失的代表性盟國

熱門新聞

查克柏格在自己的臉書帳號分享了自己身著黑西服和領結與身著香檳色晚禮服的妻子普莉希拉在奢華晚宴現場的照片。（翻攝自查克柏格臉書）

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

2025-03-01 19:26
舊金山地檢長謝安宜宣布，對11名被告提出重大刑事指控，他們涉嫌三起涉及大規模福利和津貼欺詐的獨立刑事案件。三起案件的總損失超過400萬。（記者劉先進╱攝影）

金山11華裔 被控EBT卡套現 福利欺詐400萬

2025-02-27 21:23
超市的標籤遮住原價每打8.99元，可見漲價的痕跡。（Sophia供圖）

華女跑3超市買雞蛋：漲價痕跡「1個小標籤就能看到」

2025-02-26 01:18
加州想讓Medi-Cal成為每個人都能參加的Medicaid，曾大力宣傳Medi-Cal加Medicare保障最廣，吸引1490萬加州人參加，如今將面臨聯邦補助縮減的衝擊。(取自加州醫療保健服務部網站）

聯邦削減醫療補助 加州面臨重大損失 參加Medicaid健保1490萬人受影響

2025-03-02 01:20
移動屋的內部格局。（CNBC網頁）

北加內華達縣同意房屋長輪子 但400平方呎仍要20萬元

2025-03-01 18:52
PG&E三月份帳單又要加價了。（取自Pexels）

PG&E用戶注意 3月帳單又添漲價費用

2025-02-28 21:11

超人氣

更多 >
這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元
川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰
德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治
墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解
從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價

從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價