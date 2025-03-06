川普加關稅 金山華埠進口商首當其衝 須自行吸收成本

川普對中國商品加徵關稅，首當其衝的是華埠進口商。（取自谷歌地圖）

對於在灣區主要銷售中國產品的商家而言，川普 對中國加徵關稅 ，首當其衝的就是舊金山華埠 進口商。他們生意的未來產生了不確定性，主要問題在於他們能承受多久的成本上升，何時需要將成本轉嫁給消費者。

在舊金山華埠經營依力臣蔘茸藥行（Ellision Enterprises Corp.）的劉先生（Edward Lau）表示，他們有90%的商品來自香港和中國。他說：「在華埠，我們有很多收入有限的年長居民，如果商品價格因關稅變得非常昂貴，他們的消費能力就會降低，受到最大傷害的最終是來自中國的移民。」

舊金山紀事報表示，長期以來，川普一直主張採取積極的關稅政策，以減少美國對中國的貿易逆差。2018年，川普對中國包括食品等一系列商品徵收高達25%的關稅，但這個成本是由美國消費者和進口商負擔。

華府非營利政策組織「稅務基金會」（Tax Foundation）估計，到2023年底，這些關稅平均每年為美國每個家庭帶來200到300元的額外成本。

華府中間傾右非營利經濟研究組織「美國行動論壇」（American Action Forum）提出一份報告稱，對中國徵收的新關稅將影響美國約14%的進口產品，每年可能造成消費者損失高達250億元。

代表灣區40多家亞洲產品進口商、分銷商和批發商的東方食品協會（Oriental Food Association）會長陳馬修（Matthew Chin，音譯）表示，他們正準備呼籲川普的貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）給予在美國國內沒有替代品的商品關稅豁免權。他說：「新關稅給消費者和小型企業，尤其是服務移民社區的小型企業，帶來不成比例的巨大負擔。」

位於屋崙的美國大華貿易有限公司（American Tai Wah Trading Corp.）老闆周泰勒（Taylor Chow，音譯）表示，外國進口產品在美國的替代性愈低，成本轉嫁給消費者的可能性就愈大，尤其是許多華裔消費者和企業依賴的產品。

周泰勒說：「華埠社區受到的打擊最嚴重，因為當地消費的大量進口食材和商品都來自中國。」

陳馬修位於利佛摩的進口公司美國太子行（Prince of Peace Enterprises Inc.）是虎標萬金油（Tiger Balm）在美國的獨家經銷商，這款藥膏由中國福建廈門一家工廠生產。陳馬修預測，虎標萬金油今年的關稅將大增300萬到500萬元。

不過，陳馬修表示，他們在今年8月之前不會漲價。他說：「我們試著成為最後一個漲價的商家，當真的沒有其他選擇的時候。」