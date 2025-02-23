屋崙華埠新春巡遊 上萬民眾同歡

第三屆屋崙華促會農曆新春巡遊22日舉行。（記者劉先進／攝影）

第三屆屋崙 華促會（OCIC）農曆新春巡遊22日在華埠 舉行。各色遊行隊伍花式登場，現場龍騰虎躍，熱鬧非凡。

華促會理事會主席莊錦鎮（Stewart Chen）說，巡遊進入第三年，規模更大，封鎖九條街，有30多個食品等各種攤位，預計1萬5000名遊客到訪華埠。他指出，「前兩年遊行帶來的訪客，帶動華埠消費，銷售額增加20%。希望未來能進一步提高小商戶的銷售額。我們需要可持續的收入，請大家繁榮華埠這個生機勃勃的社區」。

前聯邦眾議員、屋崙市長候選人芭芭拉·李（Barbara Lee）表示，華埠將繼續成為屋崙市中心充滿活力、美麗的社區，「在蛇年，我們正在擺脫所有舊錯誤、舊挑戰、舊問題。我們重新開始，重振精神，重燃希望，讓屋崙變得更美好」。

屋崙臨時市長詹金斯（Kevin Jenkins）說，大家很專注於華埠和社區安全。他曾參加過東灣台山同鄉會華埠社安隊組織的徒步巡邏，受益匪淺，「我們需要的就是這種安全，當社區發生問題時，企業、利益相關者、民選官員、非營利組織要齊心協力，讓社區重回正軌。我們繼續努力，讓屋崙變得更美好」。 聯邦眾議員葉婷芳（右）、屋崙臨時市長詹金斯（左）參加第三屆屋崙華促會農曆新春巡遊 。（記者劉先進／攝影） 第三屆屋崙華促會農曆新春巡遊22日舉行。（記者劉先進／攝影）

阿縣議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）、州參議員阿瑞昆（Jesse Arreguín） 均祝大家新年快樂。阿瑞昆表示，蛇年需充滿智慧，堅持直覺，現在比以往任何時候都更需要這些，不僅是在屋崙，而且在美國。他說，屋崙之所以成為一座了不起的城市，部分原因在於其豐富的多樣性，這一點在今天得到展現。多樣性，是這座城市、加州 乃至這個國家的力量所在。華裔和亞裔加州人不僅建造屋崙，還建造加州和美國，也正在華埠繼續建設了不起的社區。他表示，作為州參議會的代表，很榮幸能夠擔任參議會公共安全委員會主席，同時與企業主合作，解決犯罪和零售盜竊問題，為東灣創造更安全的社區和更安全的商業環境。 第三屆屋崙華促會農曆新春巡遊22日舉行。（記者劉先進／攝影） 第三屆屋崙華促會農曆新春巡遊22日舉行。（記者劉先進／攝影）

聯邦眾議員葉婷芳（Lateefah Simon）表示，巡遊的真正英雄是華埠的小商業和長輩，他們讓這個地區的美麗、歷史、語言、精神與文化得以傳承。她說，今年是蛇年，是自己的本命年，「我將返回華盛頓特區為我們而戰。就像芭芭拉·李一樣，我服務的每一天，都將致力於將我們的故事、力量、愛對安全與和平的訴求帶到國會的議事廳」。