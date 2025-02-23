屋崙華埠新春巡遊 上萬民眾同歡
第三屆屋崙華促會（OCIC）農曆新春巡遊22日在華埠舉行。各色遊行隊伍花式登場，現場龍騰虎躍，熱鬧非凡。
華促會理事會主席莊錦鎮（Stewart Chen）說，巡遊進入第三年，規模更大，封鎖九條街，有30多個食品等各種攤位，預計1萬5000名遊客到訪華埠。他指出，「前兩年遊行帶來的訪客，帶動華埠消費，銷售額增加20%。希望未來能進一步提高小商戶的銷售額。我們需要可持續的收入，請大家繁榮華埠這個生機勃勃的社區」。
前聯邦眾議員、屋崙市長候選人芭芭拉·李（Barbara Lee）表示，華埠將繼續成為屋崙市中心充滿活力、美麗的社區，「在蛇年，我們正在擺脫所有舊錯誤、舊挑戰、舊問題。我們重新開始，重振精神，重燃希望，讓屋崙變得更美好」。
屋崙臨時市長詹金斯（Kevin Jenkins）說，大家很專注於華埠和社區安全。他曾參加過東灣台山同鄉會華埠社安隊組織的徒步巡邏，受益匪淺，「我們需要的就是這種安全，當社區發生問題時，企業、利益相關者、民選官員、非營利組織要齊心協力，讓社區重回正軌。我們繼續努力，讓屋崙變得更美好」。
阿縣議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）、州參議員阿瑞昆（Jesse Arreguín） 均祝大家新年快樂。阿瑞昆表示，蛇年需充滿智慧，堅持直覺，現在比以往任何時候都更需要這些，不僅是在屋崙，而且在美國。他說，屋崙之所以成為一座了不起的城市，部分原因在於其豐富的多樣性，這一點在今天得到展現。多樣性，是這座城市、加州乃至這個國家的力量所在。華裔和亞裔加州人不僅建造屋崙，還建造加州和美國，也正在華埠繼續建設了不起的社區。他表示，作為州參議會的代表，很榮幸能夠擔任參議會公共安全委員會主席，同時與企業主合作，解決犯罪和零售盜竊問題，為東灣創造更安全的社區和更安全的商業環境。
聯邦眾議員葉婷芳（Lateefah Simon）表示，巡遊的真正英雄是華埠的小商業和長輩，他們讓這個地區的美麗、歷史、語言、精神與文化得以傳承。她說，今年是蛇年，是自己的本命年，「我將返回華盛頓特區為我們而戰。就像芭芭拉·李一樣，我服務的每一天，都將致力於將我們的故事、力量、愛對安全與和平的訴求帶到國會的議事廳」。
葉婷芳表示，在國會上任第一天，就爭取到眾議院小企業委員會和眾議院監督與問責委員會成員的職位，能為屋崙社區帶來資源，「我在小企業委員會上所做的一切都是為了企業主，這意味著我將走訪華埠的小企業，挨家挨戶拜訪，為大家爭取資源，以便華埠能夠繼續保持活力和安全」。
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