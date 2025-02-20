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柏克萊2000平方呎住宅 為何開價不到40萬元

編譯林思牧／綜合報導
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畫面右邊的那棟老舊住宅，叫價僅39.5萬美元 (灣區NBC電視截圖)
畫面右邊的那棟老舊住宅，叫價僅39.5萬美元 (灣區NBC電視截圖)

在寸土寸金的灣區，竟然有一間內部將近2000平方呎的柏克萊住宅，開價還不到40萬。這棟房子到底有什麼鬼，會便宜到難以置信的地步？

灣區NBC電視台報導，這棟上市未久的四臥、兩浴住宅，位於柏克萊最受歡迎的街區之一。目前它的叫價是39萬5000美元。但正如價格所暗示的那樣，任何潛在買家都需要仔細考慮一些重要的事情。

賣家經紀人對實情毫無保留：該住宅位於一塊面積為4800平方呎的土地上，室內面積是1890平方呎，地理位置優越，靠近柏克萊的「美食聚居區」（Gourmet Ghetto）。但它的優點到此為止。

根據清單，該建築自1974年以來就沒有進行過維護整修。房屋已經從地基上傾斜，並且有持續十年的漏水現象，陽光間(sunroom)和車庫的屋頂已經坍塌。住在附近的市民麥格雷戈 (JeAnna McGregor) 表示：這無疑是一項有風險的投資，但地理位置極佳。

問題還不止於此，這棟房子還有一位83歲的男性住戶。他將在有生之年免費居住在這裡一直到壽終正寢。該房屋還有另一位有付房租的租戶。

該區類似房屋的售價約為200萬美元，但這棟房屋的估價為39.5萬美元。一位房屋檢查員稱，這棟房屋應該拆掉。

居民麥可鄧恩（Dan McDunn）表示，他十年前就開始對這個房產感興趣，現在他仍然認為它有潛力。「像我這樣的小開發商真正喜歡的就是這種房產。」

不過他又說，對於一個喜歡修繕轉賣的人來說，這房子的情況太糟糕了，只能拆除重建。但無論市場狀況如何，這個位置都會很搶手，很快就會賣出去。經濟因素支持價格上漲。

重金利誘讓買家馬上出手，截至17日該房產已處於待售狀態，當地一位開發商計畫修復房屋，不將其拆除。一些附近居民表示，屋頂已於一月重新修繕。他們支持讓那位83歲的男子留下來。他們希望無論誰接管這處房產，都能夠恢復其原有的亮麗。

麥格雷戈說：「我認為鄰居們都很高興看到這樣的事情發生，因為糟蹋這樣的房子真是太可惜了。」

柏克萊 灣區 投資

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