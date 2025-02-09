前加州眾議員羅達倫 渉嫌違反競選財務法

加州公平政治委員會報告稱，前加州眾議員羅達倫可能違反競選財務法。（美聯社）

加州 競選財務調查人員稱，前加州華裔眾議員 羅達倫（Evan Low）曾為其幕僚長共同管理的基金會向大型科技公司籌款，然後從該基金會獲得超過11萬美元的非貨幣 捐款，用於他的連任競選活動。

加州公平政治委員會（California Fair Political Commission）公布的報告表示，如果證明上述說法屬實，鑑於羅達倫和此非營利基金會並未上報，這些捐款可能觸犯了加州選舉財務報告規定和捐款限制。

CalMatters報導，在對羅達倫和此科技基金會進行五年調查後，公平政治委員會首次公開列舉羅達倫數十項與此基金會有關的違規行為。委員會執法部門表示，他們有理由相信這些行為確實存在。

CalMatters指出，來自灣區金寶市（Campbell）的羅達倫在擔任加州眾議員期間是議會科技黨團（Tech Caucus）的共同主席，他在競選期間向「加州科技與創新經濟基金會」（Foundation for California’s Technology and Innovation Economy）尋求科技大企業的捐款。這個基金會是由議會科技黨團創立的，並由與羅達倫關係密切的三名人員負責管理，每年都會舉辦政策高峰會，科技企業會捐出可觀的款項，以獲得與州議員進行閉門會議的機會。

公平政治委員會的報告稱，他們的調查人員發現有足夠的證據可以證實，從2018年到2020年，羅達倫沒有在加州法律規定的時間內上報他為三個非營體團體，包括「加州科技與創新經濟基金會」，籌到的22萬7500美元捐款。

報告進一步表示，他們有理由相信，「加州科技與創新經濟基金會」在2019年12月到2020年2月之間，以非貨幣捐款的形式（通常是商品和服務）為羅達倫的競選活動提供了11萬3524美元的捐款，但該基金會並未在2019年和2020年的聯邦稅務文件中報告這些競選捐款。

不過，代表「加州科技與創新經濟基金會」的律師考夫曼（Stephen Kaufman）稱，基金會沒有捐款給羅達倫的競選活動，因此沒有上報的義務，他們會竭盡所能為此案進行辯護。