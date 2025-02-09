通用汽車收購自駕計程車Cruise 裁員近半約1000人

自駕計程車公司 Cruise 在通用汽車全資收購後將被裁員一半。（電視新聞截圖）

「舊金山 紀事報」（SanFrancisco Chronicle）報導，位於舊金山的自動駕駛汽車公司Cruise已於12月暫停運營。在通用汽車（General Motors）完成對該公司的全面收購後，該公司將裁員 近一半。

通用汽車是Cruise的大股東和主要財務支持者，它表示將在12月停止資助該自駕計程車服務。通用汽車正在合併Cruise的部分團隊，以開發提供自動駕駛輔助功能的Super Cruise。

據Techcrunch報導，裁員可能影響到約1000名員工。

加州 官員暫停了Cruise的無人駕駛業務，該公司承認在2023年Cruise汽車在舊金山撞死一名婦女後偽造了一份報告。在通用汽車撤資之前，該公司從未完全恢復在該州的運營。

通用汽車首席執行長巴拉（Mary Barra）在上周的財報電話會議上表示，停止對Cruise的支持後，通用汽車預計每年將節省多達10億美元。該公司第四季度虧損29億美元，部分原因是Cruise停運。

通用汽車軟體和服務工程高級副總裁理察森（Dave Richardson）在一份聲明中說：「通過將Cruise的專業技術和人才與我們開發Super Cruise的團隊相結合，我們將有能力加快在輔助駕駛和自動駕駛方面的工作。」