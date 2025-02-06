市場疲軟不振 屋崙商用大樓被以550萬超低價收購

位在屋崙市中心地址1440 Broadway的屋崙商用大樓，已被「Frontline Realty Capital」旗下一家附屬公司、以550萬元收購。(取自Google Maps)

屋崙 市中心一棟被稱為東灣城市「原始高樓」(original highrise)的辦公大樓，以超低價被收購，與先前價值相較、大幅下降，顯示房市疲軟不振。

「聖荷西信使報」報導，根據阿拉米達縣檔案辦公室文件， 位在屋崙市中心地址1440 Broadway的「Syndicate 大樓」，已被「Frontline Realty Capital」旗下一家附屬公司、以550萬元收購。

Frontline Realty Capital創辦人曼恩(Robb Mann)表示，位在1440 Broadway大樓是他想收購的建築類型，地理位置優越，相信透過詳細重新定位與耐心，具有創造價值的巨大潛力。

然而，這棟十層樓的辦公室大樓收購金額為550萬美元，價格與先前價值形成強烈對比。

這棟辦公大樓建造於1903-1911年間，總面積為9萬1000平方呎。這次交易由商業房地產 公司CBRE安排，賣方是「BrightSpire Capital」旗下一家公司，其於2023年透過簡化法拍程序、取得這棟高樓的所有權，當時的交易價值為2550萬美元。

甚至BrightSpire支付價格，也比前一個所有者「Tidewater Capital」於2018年買進這棟建築所支付的4350萬眉元，大幅跌價。2020年Tidewater在新冠疫情 爆發之前、收購這棟大樓，疫情爆發後，全國有許多辦公大樓空置，Syndicate 大樓也空無一人。

由於員工返回工作的速度不一，許多辦公大樓空置率持續居高不下，租金也無進展，導致房價下跌。位在屋崙市中心1440 Broadway的Syndicate大樓，就是房產價值下跌的新實例。

這棟大樓原先由加州商人暨房地產商史密斯(Francis Marion Borax Smith)建造，他於19世紀末靠著死亡谷與內華達州礦產運輸致富，並在屋崙建造房地產帝國。1440 Broadway的Syndicate大樓成為他與合夥人創立房地產開發公司「The Realty Syndicate」總部，見證屋崙豐富歷史。

「Orton Development」開發商是這棟建築的前業主之一，2019年買下這座歷史悠久大樓，並進行整修，指出這棟建築優點多多，包括位在屋崙市中心，靠近市政府，以及州府與聯邦政府辦公室、灣區捷運等，並擁有大理石內裝、挑高天花板。

Frontline Realty Capital首次在屋崙進行收購。董事迪吉斯(Christian Diggs)指出，對屋崙長期前景樂觀，期待大樓成為城市重要發展的一部分。這次是好機會，投資一棟知名並具意義的大樓。