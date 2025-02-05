柏克萊加大畢業的亞馬遜司機 送包裹時獲葛萊美獎
饒舌歌手多琪(Doechii)2日創造了歷史，成為第67屆葛萊美獎(Grammy Awards)史上第三位獲得最佳饒舌專輯獎的女性。但這張專輯的獲獎還創造了另一項歷史：這可能是亞馬遜送貨司機首次在送包裹時獲葛萊美獎。
26歲的多琪憑藉其混音專輯「鱷魚咬的傷口無法癒合」(Alligator Bites Don't Heal)榮獲第67屆葛萊美獎最佳饒舌專輯獎。這張專輯中有兩首歌曲「Boiled Peanuts」和「Denial Is a River」是由藝名漢哈克(Joey Hamhock)的27歲灣區製作人戈蘭卡(Spencer Golanka)製作的。多琪2日也在頒獎典禮上演唱了「Denial Is a River」。
戈蘭卡告訴SFGATE，當他聽到多琪獲獎的消息時，他正在一輛亞馬遜貨車裡。他說：「我後來花了一個半小時才看完傳給我的約150條簡訊和電郵。」
戈蘭卡表示，自多琪2021年發行熱門單曲「Yucky Blucky Fruitcake」以來，他一直在關注她。後來，戈蘭卡一位製作人朋友把他介紹給多琪新專輯的製作團隊，邀請他提供一些作品，其中一些作品最終被收錄在專輯中。雖然沒有實際坐在工作室裡一起工作，但戈蘭卡表示，參與這個計畫感覺很「超現實」。
儘管戈蘭卡不會獲得一座葛萊美獎座，但這張專輯的獲獎使他成為了葛萊美獎得主，可獲頒葛萊美獎證書，以表彰他對這張專輯的貢獻。
戈蘭卡出生在灣區佛利蒙，在南加州橙縣長大，後來回到灣區就讀蘇諾瑪州大(Sonoma State University)，再轉學到柏克萊加大。他表示，體育撰稿是他最初的創作興趣，卻也成為他走上製作人道路的契機。
戈蘭卡稱，他第一次嘗試寫饒舌音樂是在2018年左右。他說：「慢慢地，我對這件事變得愈來愈痴迷。在柏克萊加大時，我花很多時間在做這件事，有時甚至忘了念書做功課。」
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