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背負2400萬元赤字 蘇諾瑪州大教職員縮編、裁撤課程

編譯林思牧／綜合報導
蘇諾瑪州大面臨2400萬元赤字，必須削減營運規模。(谷歌地圖)
蘇諾瑪州大面臨2400萬元赤字，必須削減營運規模。(谷歌地圖)

蘇諾瑪州立大學(Sonoma State)面臨2400萬元的巨大預算赤字，宣布將取消數十個學位課程並裁撤60多位教職員，有些終身教授也未能倖免。

舊金山紀事報報導，這個消息是22日宣布的，從今年的秋季班開始生效。這項縮編計畫中，有6個科系會被裁撤。屆時學生將不再能獲得物理學、環境科學和法語等 15 個學科的學士學位，或英語、西班牙語或歷史等6個領域的碩士學位。

學校不會續簽 46 名終身教授(tenured professors)和兼職教師(adjunct faculty)的合同，並表示將裁減 12 個職員、4個管理職位和幾名講師。學校現有 11 支運動校隊，包括棒球、籃球、高爾夫和足球。但秋季班時將不會再有這些隊伍。

代理校長卡特勒(Emily Cutrer)在聲明中表示：「我知道這是一個難以接受的消息。我也明白，無論多少解釋都無法讓我們感覺好些。」

加州教師協會蘇諾瑪州大分會主席、數學教授紐曼(Elaine Newman)稱這次的削減是「反覆無常和武斷的」(capricious and arbitrary)。

紐曼表示，大幅削減開支威脅著整個大學的未來。她呼籲州議會和加州州立大學系統的領導人來拯救蘇諾瑪州大。

加州州立大學系統中有23所學校，其中的8所過去10年來入學人數急劇下降，使學校損失鉅額的收入，蘇諾瑪州大是其中之一，入學人數自 2015 年以來下降了 38%。

上個月，舊金山州大(San Francisco State)校長馬侯尼(Lynn Mahoney)宣布該校進入財政緊急狀態。僅在過去五年中，該校就失去了 25% 的大學部學生。這兩所大學所面臨的入學人數下降，是全國普遍的趨勢，基本的原因是各地的18歲年輕人的數量都少了。

全國學生資訊交換所(National Student Clearinghouse)十月份的報告稱，自前一個秋季以來，全國大學的入學人數下降了 5%，主要就是這個原因。

加州 舊金山 足球

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