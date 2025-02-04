馬斯克效率審核6人小組 皆是未滿24歲科技菁英

22歲的邵傳（Ethan Shaotran，音譯）目前是哈佛大學的大四學生。 (哈佛大學官網)

「連線雜誌」(Wired Magazine)報導：受馬斯克 徵召進行聯邦政府改革的6人，都是年齡不到24歲的科技菁英，大多數出自灣區學府。他們從來沒有沒有政府工作經驗，也不需要接受背景調查。許多民主黨 人以及部分共和黨人，對手握重要隱私資訊卻不受規管的情況深感憂慮。

國會民主黨人和公共政策專家，對馬斯克領導的「政變」(coup)發出了警告，他的行動得到灣區的科技與網路專家的協助，其中包括來自史丹福大學和柏克萊加大 的高材生。馬斯克的盟友已經獲得了聯邦政府機密數據和數兆元的納稅人資金，而民主黨幾乎無力單方面阻止這種情況的發展。

「連線」報導，與馬斯克一起工作的工程師之一是博巴(Akash Bobba)，曾就讀於柏克萊，是該校著名的管理、創業和技術課程的菁英。博巴自去年春天起擔任橋水對沖基金的投資工程實習生，之前曾在 Meta 和 Palantir實習。

馬斯克的另一位下屬克里格 (Gavin Kliger) 在領英上指出他是人事管理局局長的特別顧問，他在柏克萊就讀直到2020年。這六位年輕助理，都擁有有效的政府電子郵件和A級權限(A-suite clearance)，這意味著他們在政府服務機構的最頂層工作，可以進入所有物理空間和電腦系統。馬斯克說六人中有一位來自史丹福，但沒有具體說明是哪一位。其中兩人與長期居住在灣區的矽谷企業家提爾 (Peter Thiel) 有聯繫。

長堤(Long Beach)民主黨眾議員賈西亞(Robert Garcia)3日表示：「如果你是美國公民，而且你擔心自己的私人隱私資訊，那麼你就應該關注馬斯克和他的兄弟幫在做些什麼。他們正在竊取每個人的資訊，天知道他們會把這些資訊賣給誰或交給誰。」

川普就職前，紐約時報就已報導，有一群與馬斯克關係密切的矽谷投資者深度參與協助建立政府效率機構。馬斯克似乎並不為他的團隊所受到的關注所困擾。3日他回應了外界對他的團隊年輕、缺乏經驗的批評，列舉了他們的教育背景和工作背景：「他們的年輕是一筆財富：帶來了新的觀點、對新興技術的了解，以及在快速發展的環境中更替的敏捷性。他們非但不是「不合格」，而且在解決複雜問題的記錄上往往領先於行業平均水平，使他們躋身美國最聰明的人才行列，」馬斯克在他擁有的社交媒體平台 X 上寫道。

另一份報導中列出六人的姓名：博巴、克里格、柯瑞斯汀（Edward Coristine）、法瑞特（Luke Farritor）、基利安（Gautier Cole Killian）和邵傳（Ethan Shaotran）。他們的年齡在19-24歲之間。