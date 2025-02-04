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威善高更新立法 授權警察嚴打贓物買賣

記者王子涵╱舊金山報導
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威善高提出的新法，將允許警方採取更嚴厲的執法行動，打擊在街頭販售非法盜竊物品的攤販。（記者王子涵╱攝影）
威善高提出的新法，將允許警方採取更嚴厲的執法行動，打擊在街頭販售非法盜竊物品的攤販。（記者王子涵╱攝影）

加州參議員威善高（Scott Wiener）3日宣布，將重啟一項去年曾提出但未得到通過的法案，允許警方採取更嚴厲的執法行動，打擊在街頭非法販售盜竊贓物的現象。

舊金山的米慎區（Mission District）和南市場區（SoMa）等地，販售零售盜竊贓物的現象並不少見，洗衣液、沐浴液、甚至是薯片都可以在地攤上找到。當地居民和商家抱怨已久，加之露天吸毒和遊民問題，導致街道環境混亂不堪。

這一問題曾困擾前市長布里德（London Breed），如今也成為新市長羅偉（Daniel Lurie）面臨的挑戰之一。

根據最新修訂的法案，舊金山市議會將有權制定一份常見遭竊盜的零售商品清單。任何人販售此類商品，需出示許可證或購買憑證。警方可對違規者開出罰單，前兩次違規屬於輕罪，第三次則可能面臨最高六個月監禁的刑責。

值得注意的是，該法案並不適用於販售熟食的攤販，如常見的熱狗攤等。此舉是為了保護合法攤販的權益，保障低收入攤販的收入來源，維持米慎區長久以來的街頭擺攤文化。

威善高去年在布里德及其團隊的協助下，首次提出該法案。他們認為，舊金山街頭的贓物交易，不僅危害公共安全，也對居民、小商業、市政工作人員及合法攤販構成健康與安全風險。

威善高表示，這項州法將幫助當地執法機構更精準地打擊不法分子，改善街道環境。儘管該法案去年未能在州議會中通過，但威善高承諾將持續推動立法。

威善高說：「銷贓助長零售竊盜，這種違法行為導致街道環境更加危險，甚至迫使合法攤販無法經營。」

長久以來，舊金山多數零售店被盜竊的物品，都流入到米慎區、南市場區的街頭進行銷贓。市府曾在2023年底起，在米慎街（Mission Street）實施臨時擺攤禁令。但禁令生效後，非法交易仍屢禁不止，尤其是在夜間時段。

舊金山市議會曾通過相關法案，試圖遏制這一問題，但效果有限。負責街頭擺攤管理的工務局（Public Works）檢查人員，甚至在執法過程中遭到襲擊與威脅。市府因此配發防彈背心以確保他們的安全。

市長羅偉支持威善高的法案，並希望新的州法能取代舊金山目前的米慎街禁令。羅偉說：「透過這項法案，我們不僅能阻止人們販售贓物，還能從根本上打擊零售竊盜，進一步改善公共安全，並為清理街道提供新的執法便利。」

米慎街攤販協會（Mission Street Vendors Association）也支持該法案。該協會主席洛佩茲（Rodrigo Lopez）表示：「我已經攤販四年了，深信這項法案能幫助我們安全地維持生計。」

米慎街攤販協會主席洛佩茲（Rodrigo Lopez）表示，深信這項法案能幫助我...
米慎街攤販協會主席洛佩茲（Rodrigo Lopez）表示，深信這項法案能幫助我們安全地維持生計。（記者王子涵╱攝影）
市長羅偉表示，新法案不僅能阻止人們販售贓物，還能從根本上打擊零售竊盜，進一步改善...
市長羅偉表示，新法案不僅能阻止人們販售贓物，還能從根本上打擊零售竊盜，進一步改善公共安全。（記者王子涵╱攝影）

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