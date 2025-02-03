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櫃檯上鎖防盜 華格林藥房坦承銷量下降 但堅持不取消

記者李怡／舊金山報導
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Walgreens上鎖的貨櫃，直接影響店內銷量。（記者李怡／攝影）
Walgreens上鎖的貨櫃，直接影響店內銷量。（記者李怡／攝影）

連鎖藥房華格林(Walgreens)執行長溫特沃斯（Tim Wentworth）最近在財報電話會議上坦言，店內為防止竊盜而設置的上鎖櫃檯，對銷售額產生了負面影響。他指出，已經相當明確的知道，把商品鎖起來，銷售量會下降，但不會立即取消這些防盜措施。溫特沃斯表示，公司正在尋求「創意」的解決方案，以在確保庫存安全的同時，提升顧客購物體驗，但未透露具體計畫。

消費者對商品上鎖的做法表示不滿，認為增加了購物的不便，可能導致顧客流失。然而，Walgreens仍堅持使用上鎖櫃檯，認為這是應對零售竊盜的有效手段。

此外，Walgreens計畫在未來三年內關閉約1200家表現不佳的門市，以削減成本並應對當前的財務挑戰。

儘管面臨這些挑戰，溫特沃斯對公司的未來仍持樂觀態度，強調正在進行的技術創新，如為藥房顧客提供數位簽到服務和改善客戶服務的微型配送中心。

第三區市議員李爾德2日向本報回應指出，對Walgreens繼續營業的決定感到鬆了一口氣。對周邊居民來說，這家店是非常重要的社區服務。繼續營運藥房，提供必要的藥品，對整個社區來說意義重大。

李爾德指出，要店面繼續保持，有兩個關鍵點一是安全問題，確保零售盜竊案件持續減少；二是靈活的城市規畫與商業營運，確保無論是大企業還是小型商家，都能更容易地在舊金山開業。他說，目前仍然有許多許可證與繁瑣的行政審批程序阻礙了商業發展，所以市府也在努力推動這方面的改革，對整座城市的經濟發展至關重要。

雖然華格林最初否認關店與竊盜問題直接相關。但過去幾年，舊金山部分門市確實頻繁遭遇大規模竊案，導致經營壓力上升。例如，位於5280 Geary 的華格林曾是全美盜竊最嚴重的門市。1189 Potrero門市甚至曾遭到12人盜竊集團洗劫，損失超過 8.4萬元。

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