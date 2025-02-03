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史上第四乾燥1月 舊金山本周將迎來連續降雨

記者王子涵╱舊金山報導
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一連串風暴將在本周陸續侵襲灣區。（美聯社）
一連串風暴將在本周陸續侵襲灣區。（美聯社）

根據美國國家氣象局數據，舊金山經歷了有紀錄以來第四乾燥的1月。該月最後一天以低溫、小雨作為結束。氣象預報顯示，本周大部分時間將持續出現陰雨和風暴天氣。

氣象學家默欽特（Joe Merchant）表示，一連串風暴將在本周陸續侵襲灣區，預計整個地區將被徹底覆蓋，但不太可能出現嚴重洪水。不過，降雨仍可能導致水位上升，並在地勢較低的地區形成危險的道路條件。

「請注意道路封閉情況，並預留額外的通勤時間，特別是早晨通勤時段，」默欽特說。這場風暴在內華達山脈中部帶來強降雨、大雪與強風，美國森林局對太浩湖地區發布雪崩警告。

當局敦促民眾避免前往缺乏雪崩防護措施的區域，如部分滑雪場和公路，因為「大範圍、大規模且危險的雪崩」在周六「極有可能」發生。

舊金山的降雨數據來自舊金山國際機場的雨量測站，自1945年7月起記錄降水量。今年1月，該測站記錄到0.24吋（約6.1毫米）的降雨量，相較之下，2024年1月的降雨量為5.04吋（約128毫米）。歷史上最潮濕的1月出現在1993年，當時降雨量達11.26吋（約286毫米）。而最乾燥的1月則發生在2015年，當年未記錄到任何降水，其次是2014年的0.01吋（約0.25毫米）和2013年的0.2吋（約5毫米）。

舊金山 洪水 灣區

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