矽谷飲用水硬度驟升 引發市民健康擔憂

張女士滴入食用紅色素到自來水裡馬上變藍紫色。（受訪者提供）

南灣張女士近日在家做烘焙時將紅色的食用色素滴入水中，水不僅沒有變成紅色，反而變成藍紫色。她想到學化學時用來測試酸鹼度的試劑，馬上意識到可能是水的酸鹼度造成的。聯想到近來自己總是莫名腹瀉，她從超市買來試紙測試，發現自來水的硬度居然超過250ppm。

張女士和鄰里說起水質的狀況，結果鄰里的反應相當兩極。有的覺得自來水硬度高並沒有問題，可以安全飲用，還說多點礦物質對身體反而有好處。另一些人覺得自來水質豈止只有硬度高的問題，勸她趕緊裝軟水系統。還有些人說，已發現自來水質量起伏很久了，雖然自己喝起來沒有太大差別，但明顯看到有時候洗碗機內的沉積物會比較多。

張女士查閱資料發現，一般硬度60ppm以下的被認為是軟水，60-120ppm的被認為是中度，超過120 ppm的被認為是硬質水。一般硬度在17.1-120 ppm之間的話比較理想。這個硬度的水喝起來味道好，用來清潔也不會損傷傢俱和廚房用品。

張女士驚訝的是，因為每年都會收到市政的水質簡報，報告都會說明水源可靠，自來水檢測 各項指標合格，因此自己一直放心飲用。這次自來水硬度飆升這麼多，居然沒有接收到來自市政的任何通知，讓她有些擔心。

登錄網站查閱水源信息，聖塔克拉拉谷水利局（Valley Water)和市府網站對張女士居住地的水源標示居然大相逕庭，更讓她摸不著頭腦。她還第一次注意到本市的水源既有來自舊金山 公共事業公司，也有來自聖谷水利局，甚至還有一部分還有來自地下井水。

雖然水質報告中提到矽谷 地區地下水汙染的問題，但強調汙染主要在上層土壤，而抽取的是安全的下層地下水。並且實際供水時會將不同水源混合，並經過處理，確保安全。

張女士表示，水質報告中，提到每天都會檢測多項水質數據，但最終報告呈現出來的只是一年內的平均數值，通常都非常好看。希望市府可以提供即時數據，這樣知道水質硬度或其他數據變化，家有老人小孩或結石患者的居民也可以有所應對。