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加州社區健康診所 預算恐亮紅燈

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
加州社區健康診所面臨大幅預算削減。（EMS提供）
加州社區健康診所面臨大幅預算削減。（EMS提供）

加州社區健康診所每年服務約700萬低收入者，但正可能面臨聯邦和州府預算削減。總統川普和新設立的政府效率部（DOGE）都表示，要精簡聯邦政府預算，可能砍掉或減少很多健康安全網絡計畫。

根據加州立法機構分析師辦公室統計，加州2025年恐面臨20億美元的財政赤字，雖然比近年270億美元的財政赤字要小得多，但不能完全彌補聯邦削減的撥款缺口。

社區健康診所相當大一部分的資金來自於聯邦醫療補助（Medicaid），加州這一項目叫做加州醫保Medi-Cal（白卡）。聯邦醫療補助是進入到州府預算中的最大筆聯邦資金來源，平均占比州府預算56%。聯邦醫療補助的削減會影響到州府預算各方面，不只健保

加州社區健康診所約17%資金來自於聯邦依據「公共健康服務法案」330條的撥款。2023年加州從聯邦醫療補助拿到約58億美元撥款，社區健康診所約10億美元，從330條的撥款還拿到7億1500萬美元。

洛杉磯縣社區診所協會主席和執行長麥卡錫（Louise McCarthy）表示，330條公共健康計畫是全美社區獲得健保的基礎項目，已存在幾十年，得到兩黨一致支持；兩黨主席都經歷和推動這一計畫的擴展，以此來抵銷服務無健保人士帶來的開銷，並提供他們高品質服務。

麥卡錫說，社區健康中心被要求做到多過一般私立診所很多的事情，比如翻譯、外展服務，還有超越健保範圍的社會風險因素篩選，及住房、交通和食品保障等，是深切植根於社區並服務於社區的需求。她提到，社區診所還提供全面精神健康支持和牙科服務。

麥卡錫表示，加州選民以壓倒性多數選擇支持35號提案，投資加州健康安全網絡。目前健康中心面臨的最大危機是人力短缺，特別是在沒有資金來和盈利機構競爭的情況下。社區診所沒法漲價，是因為報銷額度由政府制定，所以價格是確定的。好在35號提案會健保安全網帶來投資和一些穩定，防止可能產生的一些問題。

加州 健保 預算

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