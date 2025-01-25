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摩根大通推抽獎 總共送出1000萬積分

記者龔玥╱聖荷西報導
摩根大通銀行（JPMorgan Chase Bank, N.A.）宣布推出積分抽獎活動。（翻攝自官網）
摩根大通銀行（JPMorgan Chase Bank, N.A.）宣布推出積分抽獎活動。（翻攝自官網）

摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank, N.A.)宣布推出「大通旅遊1000萬積分贈品」活動，鼓勵消費者參與抽獎，贏取1000萬積分。活動無需購買或支付任何費用，總獎品價值達10萬美元，吸引全國眾多持卡人競逐大獎。

活動期間持續至美國東部時間2025年1月31日下午5時結束。參與者可透過提交參賽資訊，獲得抽獎資格，十名幸運大獎得主將各自獲得100萬積分，積分將直接存入獲獎者相關的Chase信用卡帳戶。這些積分不僅可以用於旅行、購物、兌換現金等多種用途，還可在享受更多優惠。

參賽者需為美國50州合法居民，需年滿18歲，並在活動開始日期(2024年12月2日)為相關信用卡的主要持卡人。參與者每天可提交一次參賽表單，需填寫全名、聯繫電話、信用卡後四位元號碼及其他相關資訊。

抽獎將於2025年2月5日進行，由獨立評審機構監督。獲獎者將在2025年3月20日左右通過電話或電子郵件通知，需在五個工作日內完成領獎手續，包括提交身分驗證檔和稅務相關資訊。

每位大獎得主將獲得100萬積分，約等值於1萬美元的消費價值。這些積分將自動記入獲獎者相關的Chase信用卡帳戶，用於旅行、禮品卡兌換或現金返還等多種方式。

信用卡 摩根大通

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