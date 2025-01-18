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前屋崙市長盛桃遭聯邦「賄賂罪」起訴 單罪最高監禁20年

記者劉先進／舊金山報導
聯邦大陪審團起訴被罷免的前屋崙亞裔市長盛桃，男友瓊斯等，犯下賄賂、誠信服務郵件欺詐和誠信服務電匯欺詐等罪名。（記者劉先進╱攝影）
聯邦大陪審團起訴被罷免的前屋崙亞裔市長盛桃，男友瓊斯等，犯下賄賂、誠信服務郵件欺詐和誠信服務電匯欺詐等罪名。（記者劉先進╱攝影）

聯邦檢察官北加辦公室17日在記者會上宣布，聯邦大陪審團起訴被罷免的前屋崙亞裔市長盛桃（Sheng Thao），男友瓊斯（Andre Jones），以及加州廢品公司Cal Waste Solutions越南華裔東主楊子忠（David Duong）和兒子楊英雄（Andy Duong），共犯下八項罪名，包括賄賂、誠信服務郵件詐欺和誠信服務電匯詐欺等。楊氏父子被指控接受聯邦資金項目賄賂，楊英雄還被起訴向政府特工提供虛假陳述。

4人皆不認罪 盛桃交保

盛桃和瓊斯以及楊氏父子的被控罪名，單項可判罰監禁5年到20年，三年監督釋放，罰款25萬元。盛桃17日出庭時表示不認罪，她繳納5萬保釋金後獲釋，但不得離開加州北部和東部地區的邊界。男友瓊斯也表示不認罪；楊氏父子也否認有不當行為。

FBI去年6月搜查盛桃住所。記者現場圍堵盛桃男友瓊斯。（記者劉先進╱攝影）
FBI去年6月搜查盛桃住所。記者現場圍堵盛桃男友瓊斯。（記者劉先進╱攝影）

盛桃上任後反對聲不斷。2024年6月20日淩晨，FBI突襲盛桃住所，繳獲大批資料，震驚政壇。11月選舉中，盛桃被罷免。但盛桃一直堅稱清白無辜，並非FBI調查對象。

根據2025年1月9日提交的起訴書，屋崙2022年市長選舉前的幾周內，盛桃承諾當選市長後，採取官方行動，幫助楊家謀利，楊家父子提供各種利益交換。楊氏不僅擁有垃圾回收公司，還擁有一家為開發和製造預製模塊化房屋而成立的住房公司Evolutionary Homes。

加州廢品公司Cal Waste Solutions越南華裔東主楊子忠也被起訴賄賂...
加州廢品公司Cal Waste Solutions越南華裔東主楊子忠也被起訴賄賂、電信欺詐等罪名。（記者劉先進╱攝影）

市府合同、用人 交換助選

起訴書表示，盛桃承諾讓屋崙市從住房公司購買住房單元，延長屋崙與回收公司合同，並任命楊氏挑選的城市官員。作為交換，楊氏承諾並資助一場針對盛桃市長角逐對手的負面郵件競選活動，花費7.5萬元。楊氏還向瓊斯支付9.5萬元付款，用於住房公司不存在的工作，並承諾額外付款。

盛桃2023年1月成為屋崙市長後，採取措施增強與楊家的腐敗關係，包括利用影響力幫助任命楊家挑選的屋崙市高級官員，要求員工與楊家的住房公司會面並參觀。財務紀錄顯示，瓊斯開始因賄賂計畫而收到付款前，盛桃有時支付同住房租的全額，有時又與瓊斯分攤租金費用。

製造假發票 掩蓋賄賂

但從2023年1月開始，瓊斯接受賄賂不久後，他就開始支付全部租金。此外，2023年1月開始，瓊斯增加與盛桃共用帳單的付款或支付全部費用，包括水電費和手機帳單。被告採取措施掩蓋賄賂計畫，歪曲瓊斯在住房公司有合法工作，以掩蓋賄賂行為，並為回收公司的賄賂付款創建虛假發票等。

聯邦首席助理檢察官羅賓遜（Patrick D. Robinson）表示，大陪審團提交的起訴書描述一個腐敗陰謀，被告透過賄賂、郵件詐欺、電匯詐欺和其他非法手段操縱和腐敗地影響地方政府。社區依賴地方政府提供關鍵服務，大眾需要知道，他們可以信任市政廳負責人，為屋崙人民的最佳利益而努力，當民選官員同意採用利益交換制度來謀取私利時，這種公眾信任蕩然無存。

聯邦首席助理檢察官羅賓遜說，大陪審團提交的起訴書描述一個腐敗陰謀，被告通過賄賂、...
聯邦首席助理檢察官羅賓遜說，大陪審團提交的起訴書描述一個腐敗陰謀，被告通過賄賂、郵件欺詐、電匯欺詐和其他非法手段操縱和腐敗地影響地方政府。（記者劉先進╱攝影）

聯邦調查局代理特工柯斯丁（Dan Costin）說，社區有權擁有以自己最大利益為出發點、不受腐敗陰影的領導人。

聯邦調查局代理特工柯斯丁説，社區有權擁有以自己最大利益爲出發點、不受腐敗陰影的領...
聯邦調查局代理特工柯斯丁説，社區有權擁有以自己最大利益爲出發點、不受腐敗陰影的領導人。（記者劉先進╱攝影）

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