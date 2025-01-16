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目標2040年車輛全面電動化 金山再增300充電站

記者王子涵、李怡／舊金山報導
舊金山米慎區20個位置的充電站時常滿員，充電還需排隊等候，體現市民對充電站的強烈需求。（記者李怡／攝影）
舊金山米慎區20個位置的充電站時常滿員，充電還需排隊等候，體現市民對充電站的強烈需求。（記者李怡／攝影）

舊金山市府15日發布，近日獲得美國交通部提供的1500萬元聯邦補助金，用於在全市增設多達300個電動車（EV）充電站，以應對日益增長的充電需求。這筆資金來自競爭激烈的「充電和加油基礎設施補助計畫」，由舊金山環境部牽頭，與多個市政機構合作申請成功。

舊金山米慎區20個位置的充電站時常滿員，充電還需排隊等候，體現市民對充電站的強烈...
舊金山米慎區20個位置的充電站時常滿員，充電還需排隊等候，體現市民對充電站的強烈需求。（記者李怡／攝影）

補助金將用於安裝270個Level 2充電站和30個DC快充站，分布在市中心、華埠、米慎區、獵人角（Bayview Hunters Point）等關鍵社區，以提高充電便利性，並縮小社區之間的基礎設施差距。

新增的DC快充站將吸引更多駕駛者快速補充電量，而Level 2充電站則採用「一次挖掘」策略，為未來的充電需求預留擴展空間，包括電動自行車和電動滑板車等微型交通工具。

舊金山環保局長Tyrone Jue表示，這次補助是推進舊金山電動車普及的重要里程碑，我們的目標是到2040年實現100%車輛電動化，並通過基礎設施建設推動城市的經濟和環境雙重進步。

新增充電設施將集中在市屬停車場和市中心地區，為當地經濟注入活力。駕駛者可以在充電期間利用周邊商店、餐館和旅遊景點。市長羅偉說：「這是市中心復甦的重要一步，基礎設施建設不僅為居民和遊客提供便利，也促進了當地商業發展。」

DC快充站能在一小時內完成充電，而Level 2充電站則需二到六小時，為駕駛者提供多樣選擇。

這項計畫是舊金山「氣候行動計畫」的重要部分。該計畫提出在2040年前達成淨零排放的目標。截至2023年，舊金山的零排放車輛已占新車銷售的37%，未來預計將持續增長。

兩家合作廠商EVgo和Connected Kerb將負責安裝DC快充和Level 2充電站，並承諾提供公平定價和高效服務，特別關注環境負擔較重的弱勢社區。

舊金山環境部自2024年以來，已獲得近5000萬元的州和聯邦補助，用於推動車輛充電、建築脫碳化及居民電氣化激勵計畫等多個領域。

舊金山 電動車 華埠

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