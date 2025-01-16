為防竊商品上鎖會影響銷售 Walgreens將關更多灣區分店

Walgreens關閉更多灣區門店，執行長稱 「上鎖 」損害銷售額。（電視新聞截圖）

據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，連鎖藥房華格林（Walgreens）正在推進關閉灣區 更多分店的計畫。因為該公司執行長擔心，為了打擊影響全國連鎖藥店的普遍偷竊行為，將除臭劑（deodorant）和洗髮水等商品鎖起來，會造成銷售損失。

屋崙的兩家分店，E. 18th街301號和Telegraph Ave.街5055號，將於2月底關閉。此前，該公司已宣布於1月22 日關閉High St.街3434號門店，1月30日關閉Foothill Blvd. 街5809號及位於列治文（Richmond）的 Macdonald Ave.街1150號兩家門店。

這些門店關閉的前幾天，該公司宣布了將關閉舊金山的十幾家門店。

Walgreens首席執行長溫特沃斯（Tim Wentworth）上周在財報電話會議上向投資 者表示，Walgreens一直在與店內盜竊和庫存縮水（指未計入銷售額的貨物損失）作鬥爭。這也是其面臨財務挑戰的原因之一。

儘管Walgreens採取了極端措施來制止店內行竊，但該連鎖店的庫存縮水率仍增加了52%。

Walgreens在安全措施上投入了巨資，以打擊日益猖獗的零售犯罪。但這些策略在很大程度上被證明是無效的，影響了公司的底線。

「當你把東西鎖起來時，你就賣不出去那麼多東西。我們已經很好地證明了這一點」，溫特沃斯說。他把打擊店鋪盜竊比作一場 「徒手格鬥戰」（hand-to-hand combat battle）。

儘管遇到了這些挫折，溫特沃斯說，他對公司的未來仍然保持樂觀。他表示，希望能有「創造性」的解決方案來改善商店的安全和購物體驗，從而減少對上鎖商品的需求。

他補充說，關閉門店是Walgreens重塑零售業務、更加注重健康和保健的更廣泛戰略的一部分。

溫特沃斯強調，公司致力於 「以零售藥店為主導的轉型」，包括減少門店數量、擴大運動營養品（sports nutrition）和超級食品（superfoods）等品類的供應，以及增加自有品牌產品線。

作為重組工作的一部分，Walgreens計畫今年在全國範圍內再關閉約450家門店，集中支持業績較好的門店。

溫特沃斯表示對公司的長期前景充滿信心，並強調了正在進行的技術創新，如為藥房病人提供數字簽到服務和改善客戶服務的微型配送中心。

溫特沃斯說：「雖然我們還有很多工作要做，但這些進展堅定了我們成功扭虧為盈的信念。」