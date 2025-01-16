我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以哈停火川普、拜登誰是功臣？邀功 以總理這樣說

野火後被問最多：我房子沒被燒，保費也跟漲？

為防竊商品上鎖會影響銷售 Walgreens將關更多灣區分店

編譯組／綜合報導
Walgreens關閉更多灣區門店，執行長稱 「上鎖 」損害銷售額。（電視新聞截圖）
Walgreens關閉更多灣區門店，執行長稱 「上鎖 」損害銷售額。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，連鎖藥房華格林（Walgreens）正在推進關閉灣區更多分店的計畫。因為該公司執行長擔心，為了打擊影響全國連鎖藥店的普遍偷竊行為，將除臭劑（deodorant）和洗髮水等商品鎖起來，會造成銷售損失。

屋崙的兩家分店，E. 18th街301號和Telegraph Ave.街5055號，將於2月底關閉。此前，該公司已宣布於1月22 日關閉High St.街3434號門店，1月30日關閉Foothill Blvd. 街5809號及位於列治文（Richmond）的 Macdonald Ave.街1150號兩家門店。

這些門店關閉的前幾天，該公司宣布了將關閉舊金山的十幾家門店。

Walgreens首席執行長溫特沃斯（Tim Wentworth）上周在財報電話會議上向投資者表示，Walgreens一直在與店內盜竊和庫存縮水（指未計入銷售額的貨物損失）作鬥爭。這也是其面臨財務挑戰的原因之一。

儘管Walgreens採取了極端措施來制止店內行竊，但該連鎖店的庫存縮水率仍增加了52%。

Walgreens在安全措施上投入了巨資，以打擊日益猖獗的零售犯罪。但這些策略在很大程度上被證明是無效的，影響了公司的底線。

「當你把東西鎖起來時，你就賣不出去那麼多東西。我們已經很好地證明了這一點」，溫特沃斯說。他把打擊店鋪盜竊比作一場 「徒手格鬥戰」（hand-to-hand combat battle）。

儘管遇到了這些挫折，溫特沃斯說，他對公司的未來仍然保持樂觀。他表示，希望能有「創造性」的解決方案來改善商店的安全和購物體驗，從而減少對上鎖商品的需求。

他補充說，關閉門店是Walgreens重塑零售業務、更加注重健康和保健的更廣泛戰略的一部分。

溫特沃斯強調，公司致力於 「以零售藥店為主導的轉型」，包括減少門店數量、擴大運動營養品（sports nutrition）和超級食品（superfoods）等品類的供應，以及增加自有品牌產品線。

作為重組工作的一部分，Walgreens計畫今年在全國範圍內再關閉約450家門店，集中支持業績較好的門店。

溫特沃斯表示對公司的長期前景充滿信心，並強調了正在進行的技術創新，如為藥房病人提供數字簽到服務和改善客戶服務的微型配送中心。

溫特沃斯說：「雖然我們還有很多工作要做，但這些進展堅定了我們成功扭虧為盈的信念。」

舊金山 投資 灣區

上一則

不滿Meta新政策 智財權律師解除委任

下一則

灣區爆諾羅病毒疫情 公衛官員籲防範

延伸閱讀

羅偉、陳小焱加入海灣女足 為社區迷你足球場開幕

羅偉、陳小焱加入海灣女足 為社區迷你足球場開幕
梅西百貨將關北加州4店 影響近280員工

梅西百貨將關北加州4店 影響近280員工
「蛇年迎春年節展」1/18蒙市登場 200攤位等你來

「蛇年迎春年節展」1/18蒙市登場 200攤位等你來
Zillow：今年全美房地產市場競爭力 灣區幾乎墊底

Zillow：今年全美房地產市場競爭力 灣區幾乎墊底
灣區3.7級地震 羅偉強調防災準備至關重要

灣區3.7級地震 羅偉強調防災準備至關重要

熱門新聞

去年被邀請到蘋果總部的獲勝者獲得了與蘋果總裁庫克互動的機會。（蘋果公司提供）

蘋果Swift學生挑戰賽 2/3起接受遞交參賽作品

2025-01-08 01:14
華人申請家人來美團聚，但不一定適應。（本報資料圖）

「在美太孤單，像坐牢」華人無奈放棄綠卡：打死不回去

2025-01-10 01:20
不少華人選民移民入籍。圖為此前屋崙的入籍儀式。示意圖。（記者劉先進╱攝影）

「在美國像坐牢 打死不再去」華人移民無奈放棄綠卡

2025-01-09 21:23
由於氣候變遷，加州近年頻繁發生火災，此照並非本次南加山火。（記者劉先進╱攝影）

加州保護魚缺水難滅山火？ 小心南加山火5謠言

2025-01-11 20:49
興建高密度住宅給了很多人在矽谷安家置業的希望，但反對的聲浪也很大。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷房價飆漲 年薪6位數的首購族嘆：錢永遠存不夠

2025-01-14 14:33
Meta執行長查克柏格14日上午宣布，公司將裁員5%，並以公司表現最差的員工為主要裁員目標。（美聯社）

Meta 宣布裁員 5% 因應緊張的一年

2025-01-14 17:48

超人氣

更多 >
這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款

這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款
華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」
女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用

女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用
為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計
空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料

空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料