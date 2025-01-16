灣區爆諾羅病毒疫情 公衛官員籲防範

CDC網站上所展示的諾羅病毒照片。(cdc.gov)

會引起急性腸胃炎的諾羅病毒（norovirus）在灣區 快速傳播，是十多年來疫情 最嚴重的一次，公衛官員呼籲民眾注意防範。

SFGATE報導，頑強又容易傳染的諾羅病毒，引起的症狀又稱「冬季嘔吐病」（winter vomiting disease），顧名思義普遍發生在冬季，但其他季節其實也會有。它的主要症狀包括嘔吐、腹瀉和胃痙攣（stomach cramps），患者會經歷相當痛苦的過程。

柏克萊加大健康科學教授斯沃茨伯格(John Swartzberg)表示，每年冬天，諾羅病毒疫情嚴重的程度都會有所不同。而這個冬天可能是十年以來最糟的一個，但病毒通常在早春開始減弱。

聯邦疾病控制及預防中心CDC，從去年8月1日至12月11日在全國接到495宗諾羅病毒爆發（outbreaks）事件，而2023年同一時段有363宗。CDC所定義的「爆發」，是指從同一個感染源造成兩個或更多個的病例。同時，上述的2024年的時段中，確診的病例是從2012年以來最多的。

在灣區，史丹福大學執行的廢水掃描計畫（用於追蹤廢水中的疾病蹤跡）發現，聖荷西、紅木城、巴洛阿圖、佛利蒙、舊金山 、聖拉斐、諾瓦度和納巴的廢水處理廠中諾羅病毒含量很高。該地區去年也出現了諾羅病毒激增的情況：在舊金山的一間處理廠，2024年12月28日（該處理廠諾羅病毒檢測的高峰日）發現的疾病蹤跡比2023年同一天高出458%。

灣區也已有爆發的事件：在舊金山，一家海鮮公司上個月因生蠔（oysters）被諾羅病毒污染而必須召回；11月，阿普托斯市（Aptos）的瓦倫西亞小學因幾名學生感染諾羅病毒而被迫暫時關閉。

斯沃茨伯格表示，與其他季節性病毒不同，諾羅病毒很難緩解，因為它的粒子並不總是能被含酒精的洗手液洗掉。相比起來，酒精洗手液對付新冠、流感或RSV等病毒就非常有效。