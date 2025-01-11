舊金山現首例人類染禽流感 衛生官員：公眾風險仍低

舊金山報告首例人感染禽流感病例，但風險仍然很低，而且沒有人際傳播的跡象。（電視新聞截圖）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，公共衛生官員10日表示，舊金山發現首例人感染禽流感 （bird flu）病例。患者是一名兒童，出現發燒和結膜炎，但無需住院治療，現已康復。

目前還不清楚這名兒童是如何感染病毒的。當地衛生官員正在繼續調查感染源，並對該患者的密切接觸者進行監控。該病例是在兒童被送去進行醫療評估後發現的，評估促使對COVID-19、普通流感和RSV（呼吸道合胞病毒）進行檢測 ；進一步的檢測發現了H5N1亞型（H5N1 subtype）。

這是自2024年初H5N1病毒開始流行以來，美國發生的第67例人類感染病例，也是加州的第38例感染病例，加州也是目前疫情爆發的中心。加州和全國絕大多數人類病例都發生在接觸過奶牛並出現輕微症狀的工人身上。

雖然該病毒起源於鳥類，並已使數百萬隻雞和其他家禽死亡，但它向奶牛的傳播（這是禽流感首次向奶牛傳播）使其對人類的威脅更大。這是因為人類與奶牛的接觸更為頻繁，而且飲用受感染奶牛的生牛奶也有感染病毒的風險。

舊金山的病例被認為是推定陽性，樣品經舊金山公共衛生局（San Francisco Public Health Department）實驗室確認為陽性，目前正被送往美國疾病管制中心（U.S. Centers for Disease Control）進行確證檢測。舊金山衛生官員預計疾病控制中心將在下周初給出結果。

如果疾病控制中心確診，這將是灣區發現的第二例人類病例；阿拉米達縣（Alameda County）的一名兒童在11 月份的病毒檢測中呈陽性。

衛生官員表示，禽流感對公眾構成的風險仍然很低，而且沒有人際傳播的跡象。

舊金山衛生局局長科爾法克斯博士（Dr. Grant Colfax）在一份聲明中說：「我想向我們城市的每一個人保證，公眾面臨的風險很低，目前沒有證據表明病毒可以在人與人之間傳播。我呼籲所有舊金山人避免直接接觸病鳥或死鳥，尤其是野鳥和家禽。此外，請避免食用未經加溫殺菌（unpasteurized）的乳製品。」

目前還沒有人因攝入生乳製品而感染禽流感的病例紀錄，但一些乳品廠工人被受感染奶牛的牛奶噴到眼睛後，據信也感染了病毒。因此，衛生官員建議人們避免飲用生牛奶。

本周早些時候，美國報告了第一例因感染H5N1病毒而死亡的病例，該病例是路易斯安那州（Louisiana）的一名居民，他於12月因嚴重症狀住院，同時還患有其他潛在的健康問題。