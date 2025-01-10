王兆倫宣誓就職金山市大校董 開啟第2個任期

王兆倫（左）宣誓就任市立大學校董，開啟第二個任期。（記者李怡／攝影）

來自華裔社區的王兆倫（Alan Wong ）9日宣誓就職舊金山 市立大學校董，開始他的第二個四年任期。她在2024年11月的選舉中以超過14萬選票成功連任市大校董一職。宣誓儀式由舊金山第7區市議員梅義加（Myrna Melgar ）主持。

王兆倫表示，能夠開始第二個任期，感到無比榮幸。「市立大學為來自舊金山各行各業的居民提供了機會，對我來說意義非凡。大學幫助我的父母學習英語，獲得職業技能，也給我升學機會，能以19歲的年齡從聖地牙哥加大畢業，獲得學士學位。」

王兆倫在2021年至2025年的第一個任期內，擔任市立大學校董會主席和「免費市立大學監督委員會」聯合主席，並推動多項有影響的政策和改革。其中包括，推動財務透明化，通過改革預算 政策，提升預算透明度與問責性，幫助市立大學的預算儲備達到2000萬元。保護文化教育，確保粵語課程得以保留，並與州議員合作通過AB264法案，使加州 社區大學能夠慶祝農曆新年。捍衛免費教育，成功抵禦對「免費市立大學」計畫的預算削減，確保舊金山居民可以繼續免費就讀市立大學。

王兆倫表示，他的第二個任期將著重於解決市立大學的長期財務挑戰，推動穩步增長的招生人數，並進一步鞏固「免費市立大學」計畫的未來。他指出，市立大學是舊金山居民通往四年制大學和優質工作的橋樑。希望確保未來的學生能夠持續受益於這個重要的教育機構。

王兆倫出生並成長於舊金山，家庭與市立大學淵源深厚。他的父母曾在此學習英語與接受職業培訓，王兆倫自己也用市立大學的課程在大學期間獲得了額外學分。他曾是推動免費市立大學計畫的核心立法者，並起草協助通過相關法案，為舊金山居民提供免費教育機會，進一步鞏固市立大學在社區中的核心地位。

他表示，將繼續以學生和社區的需求為核心，確保市立大學在教育、財務和文化各方面穩步發展。