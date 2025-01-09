提升學童交通安全 聖塔克拉拉市研擬學區限速15哩

聖塔克拉拉市提議將學校路段限速下調至每小時15哩。（聖塔克拉拉政府提供）

聖塔克拉拉市公共工程局（ City of Santa Clara′s Department of Public Works）近日宣布，2025年將向市議會提案，將學校周邊某些街道的限速從當前的每小時25哩降低至15哩。提案希望為兒童創造更安全的街道環境，特別是在他們上下學的高峰時段，通過減緩交通速度，降低發生交通事故的風險，並減少事故的嚴重程度。

這一倡議還符合聖塔克拉拉市推動綠色出行的目標。通過打造更加安全的步行和騎行環境，這項政策鼓勵更多家庭選擇步行或騎車往返學校，進一步緩解上下學高峰期的交通壓力。

根據加州 車輛法規，地方政府有權在學校區域的特定街道將限速降低至每小時15哩。這一政策的核心目的是保護學生及其他道路使用者的安全。大量研究表明，行人與車輛發生碰撞時的速度直接影響受傷的嚴重程度。例如，當車輛以每小時25哩的速度行駛時，行人嚴重受傷或死亡的機率為10%；而將車速降低至每小時15哩時，這一概率可降至2%。

聖塔克拉拉市的這一倡議能夠減少學校區域內行人、騎自行車者和司機之間發生碰撞的可能性。通過更低的行駛速度，為司機提供更多反應時間，並提升家長和學生在學校周邊的安全感。

學校區域的限速政策適用於距離學校500呎以內的道路，新限速將涵蓋近30個學校周邊的街道，包括Kathryn Hughes Elementary，Don Callejon School，Montague Elementary，Central Park Elementary，Wilson Education Center等。更多涉及的街道和學校區域可以通過聖塔克拉拉市公共工程部官網查看。

聖塔克拉拉市公共工程局希望居民和學校社區積極參與這一計畫的完善。公眾可以通過官方網站瞭解更多關於限速倡議的資訊，並提交意見和回饋。此外，公共工程局計畫舉辦一系列社區諮詢活動，與家長、學校和當地居民直接對話。該提案將於2025年提交至市議會審議，屆時將根據公眾回饋和社區需求進一步優化實施方案。一旦獲得通過，這項政策預計將在2025年底逐步生效。