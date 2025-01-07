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63歲華婦被推致死案 地檢處以「攻擊罪」起訴

記者王子涵／舊金山報導
謝安宜強調，希望消除社會中某些分裂亞裔和非裔社區的言論，地檢處對待每一起案件都一視同仁，尤其是針對無辜受害者的案件。（記者王子涵╱攝影）
謝安宜強調，希望消除社會中某些分裂亞裔和非裔社區的言論，地檢處對待每一起案件都一視同仁，尤其是針對無辜受害者的案件。（記者王子涵╱攝影）

舊金山地檢長謝安宜（Brock Jenkins）6日就發生在2023年7月63歲華婦Yanfang Wu（音譯，吳艷芳）在灣景區被推致死案，宣布地檢處決定以「導致嚴重身體傷害的攻擊罪」（Battery Causing Serious Bodily Injury）起訴。

吳艷芳於2023年7月3日在灣景區的人行道上被推到，兩天後在醫院宣告死亡。同年8月，舊金山警局將死亡事件歸類為意外事故結案，這引起亞裔社區的抗議和憤慨。2024年3月，亞裔正義運動（AJM）要求舊金山警方公開案發視頻，並重啟對該案的調查。

涉案的44歲非裔女性霍普金斯（Thea Hopkins）在次年3月，又被指毆打71歲華裔長者，進一步加劇了社區對警方調查結果的不滿。在輿論壓力下，舊金山警局終於公布了案發時的監控錄像。

據地檢處表示，儘管案件爭論已久，但地檢處直到2024年的年底才收到警方移交的案件，並在一周內迅速宣布了起訴罪名的決定。

謝安宜解釋，最終起訴罪名並非以社區所堅持的「一級謀殺罪」、「二級謀殺罪」、或「過失殺人罪」而起訴，是基於證據和司法公正所做出的。

「構成一級謀殺需要有明確的殺人意圖。構成二級謀殺的理論之一是對生命的明顯漠視，即行為極其魯莽和危險，以至於可預見可能導致死亡。」謝安宜說，「此案中的證據無法證明任何一種謀殺理論。」

謝安宜表示，此前有言論稱霍普金斯從後方故意推到吳艷芳是其導致死亡的原因，而實際證據偏向「有意的側面撞擊」，導致吳艷芳失去平衡並跌倒。

「我們認為這不構成謀殺，因為一般人不會認為僅僅碰撞就會導致死亡。」謝安宜說，假設如果嫌疑人隨便開槍導致人死亡，則符合二級謀殺罪的定義。因為發射出的子彈能夠導致人死亡，這是共識。

她同時表示，以攻擊罪起訴是在合理範圍內尋求更重的懲罰。「導致嚴重身體傷害的攻擊罪在法律中的刑罰，是高於非自願過失殺人，儘管罪名聽起來較輕。」

謝安宜表示，地檢處召集了圓桌會議反復審視案件的證據和視頻，包括地檢處內頂尖的亞裔檢察官，確保做出公正的決定。

她強調，希望消除社會中某些分裂亞裔和非裔社區的言論，地檢處對待每一期案件都一視同仁，尤其是針對無辜受害者的案件。

謝安宜說：「我理解亞裔社區，特別是亞裔長者社區的憤怒和恐懼。我將繼續致力於確保犯罪者受到追究，並與社區保持良好的溝通。所有決策都是基於事實和法律，絕非政治利益。」

謝安宜強調，希望消除社會中某些分裂亞裔和非裔社區的言論，地檢處對待每一起案件都一...
謝安宜強調，希望消除社會中某些分裂亞裔和非裔社區的言論，地檢處對待每一起案件都一視同仁，尤其是針對無辜受害者的案件。（記者王子涵/攝影）

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