舊金山市長當選人羅偉媒體與社區關係團隊 成軍

林文傑獲任亞太裔社區媒體聯絡專員。（受訪者供圖）

隨著就職日臨近，舊金山 市長當選人羅偉（Daniel Lurie）3日公布他的核心媒體與社區關係團隊名單。這支多元化的專業團隊將成為他實現選舉承諾的重要力量，專注於重建市府與市民的信任，提升行政效率，並促進各社區間的合作。

羅偉聲明說：「這支團隊不僅擁有豐富的專業經驗，還對舊金山懷有深厚的熱愛。他們將成為我們與多元化社區之間的橋樑，幫助社區共同應對挑戰，實現城市真正的改變。」

本次任命的六位核心成員各具專業背景與實踐經驗，包括危機管理、數字媒體、公共事務以及多文化社區聯絡。他們的加入為市政府帶來了多角度的視野，並展現了羅偉對公平與多元的承諾。

內古斯為媒體總監。（受訪者供圖）

內古斯（Nina Negusse）為媒體總監。她有10年以上的危機公關與公共事務經驗，曾在英國與美國的非營利組織及公共機構工作。她說：「能夠參與重塑舊金山的敘事，對我來說是一份莫大的榮耀。」她的專長將用於強化市府的溝通效率，尤其是在處理緊急情況與重建市民信任方面。

蓋比萊特為媒體副總監。（受訪者供圖）

蓋比萊特（Annie Gabillet）擔任媒體副總監。作為土生土長的舊金山人，她在數字媒體領域積累有豐富經驗，並在羅偉的競選活動中發揮了關鍵作用。

盧瓦克為新聞秘書。（受訪者供圖）

盧瓦克（Charles Lutvak）任新聞秘書。盧瓦克曾為副總統賀錦麗和紐約市 長亞當斯 政府服務，他的政治溝通經驗將為市政府在政策宣傳與媒體互動方面，提供專業支持。

林文傑（Kit Lam）為亞太裔社區媒體聯絡專員。作為移民社區的代表，林文傑在建立文化橋樑方面具備豐富經驗。他在羅偉競選活動中凝聚華裔力量，他說：「這份使命讓我有機會更好地為社區服務。」

加西亞為社區聯絡專員。（受訪者供圖）

加西亞（Moisés García）為社區聯絡專員。他的背景融合了社會服務、文化推廣與政策倡導，並將專注於加強市府與拉丁裔及LGBTQ社區的聯繫。他希望，讓所有人都能感受到被市府重視。

布萊克為傳播與數字助理。（受訪者供圖）

布萊克（Haakon Black）為傳播與數字助理。作為最年輕的團隊成員，布萊克展現了新一代對公共服務的熱忱，目標是讓更多市民參與城市的未來建設。

此次任命展現了羅偉推動改革的決心，尤其是重建政府透明度與促進多元社區合作。他表示，希望這支團隊能為舊金山注入新的活力，共同應對當前的挑戰，從住房危機到公共安全等問題。