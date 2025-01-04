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舊金山市長當選人羅偉就職典禮前 邀請市民參與城市清潔

記者李怡╱舊金山報導
羅偉在競選期間幾乎每天走上街頭與市民交談，在就職前周末發起城市清潔活動，邀請市民共同參與。（記者李怡╱攝影）
羅偉在競選期間幾乎每天走上街頭與市民交談，在就職前周末發起城市清潔活動，邀請市民共同參與。（記者李怡╱攝影）

舊金山當選市長羅偉（Daniel Lurie）將於本周末發起一系列城市清潔活動，邀請市民共同參與，以迎接即將到來的就職典禮。本次活動旨在動員社區力量改善城市環境，並重建居民對城市清潔與安全的責任感。

清潔活動將於4日（周六）至5日（周日）在全市多個地點舉行，包括海洋灘（Ocean Beach）、英格賽（Ingleside）、菲爾莫南區（Fillmore South）以及灣景區（Bayview）。活動由「Refuse Refuse」和「Civic Joy Fund」聯合主辦。羅偉及其團隊將全程參與，並呼籲市民踴躍加入。

活動安排如下：海洋灘清潔活動，4日上午10時，集合地點在Ocean Beach Cafe。英格賽清潔活動，4日上午11時，集合地點在Ocean Ale House。菲爾莫區清潔活動，4日中午12時，集合地點在The Social Study。灣景清潔活動，4日下午4時，集合地點在Gratta Wines。

羅偉說：「這是一個讓我們的社區團結起來、共同行動的機會。舊金山的居民對這座城市充滿熱情，希望通過這些活動，共同為下一代創造一個更加乾淨和美好的環境。」

許多市民對這次活動表示支持。居住在英格賽的居民戈麥斯（Maria Gomez）說：「我一直希望參與這類社區活動，不僅能清理街道，還能認識更多鄰居。我很高興看到市長當選人親自參與，這我們感到自己是改變城市環境重要的一分子。」

來自灣景區的年輕志願者李志明（Jack Lee）說：「看到這樣的活動非常鼓舞人心。作為年輕人，我認為參與公共服務非常重要。羅偉的團隊讓我們覺得，每位市民的聲音和行動能真正帶來改變。」

這次清潔活動不僅改善舊金山的公共空間，更為市民提供了一個參與社區、增強歸屬感的契機。羅偉希望以此為起點，激發更多市民參與，為未來的城市發展奠定基礎。

羅偉在競選期間幾乎每天走上街頭與市民交談，在就職前周末發起城市清潔活動，邀請市民...
羅偉在競選期間幾乎每天走上街頭與市民交談，在就職前周末發起城市清潔活動，邀請市民共同參與。（記者李怡╱攝影）

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