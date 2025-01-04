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3日一場風暴過境後 灣區將有半個月無雨

編譯林思牧╱綜合報導
牛犢海灘（Mavericks Beach）本周末有大浪，不過如果站在Pillar Point的懸崖上觀賞浪潮，大致不會有危險。(取材自谷歌地圖)
牛犢海灘（Mavericks Beach）本周末有大浪，不過如果站在Pillar Point的懸崖上觀賞浪潮，大致不會有危險。(取材自谷歌地圖)

北加州3日出現陣雨，從4日開始應該至少有半個月會是無雨的天氣。但是到5日清晨為止，太平洋沿岸西向的海邊，有可能出現高達25呎的大浪，到海邊遊玩、釣魚的人要特別留意。

3日清晨開始降臨灣區的這場風暴，比起上個月初在舊金山引發龍捲風警報的那場，只能說是小巫見大巫。但灣區各地或多或少都下了雨。北灣的雨勢不小，各城市的雨量在四分之一吋到四分之三吋之間。舊金山半島和東灣約為二分之一吋上下，南灣各地多半只有四分之一吋以下。雨勢大致到3日晚間停止，4日起是比較乾燥的天氣。

國家氣象局（NWS）指出，這場風暴快速向東南移動，到內華達山脈（Sierra Nevada）時會變得相當強勁。NWS於3日針對內華達山脈西向山坡發布冬季風暴警告（winter storm warning），並對太浩盆地發布冬季天氣警戒（winter weather advisory）。

4日起灣區天氣大致轉趨平靜，但由於外海遠處的風暴向海岸輸送浪潮，大浪將持續發生。NWS對面向西方的海灘發布高浪警戒（high-surf advisory），從3日晚間9時至5日清晨3時，浪高有可能達到25呎。

舊金山4日至5日早晨有霧，尤其4日的霧會比較濃。兩天的白日最高溫都在華氏60度上下，清晨最低溫約為華氏40多度。

北灣4日清晨會有霧，最高溫會到華氏55度上下，最低溫在華氏35度到華氏40度出頭之間。5日最高氣溫會增到華氏60度左右，最低溫約為華氏40度上下。

東灣4日至5日早晨有霧，下午變成陽光普照，最高溫約為華氏60度，最低溫在華氏40度上下。舊金山半島的太平洋沿岸地區，浪高會到18-25呎，牛犢海灘（Mavericks Beach）的浪頭可能更高。不過如果站在Pillar Point的懸崖上觀賞大浪，大致不會有溺水之險。

南灣和聖塔克魯茲一帶，4日至5日早晨有霧，白日最高溫在華氏60度上下，清晨最低溫約為華氏40度上下。

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