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拒絕配合警員命令還舉槍 金山Dior前安保被擊斃

記者王子涵／舊金山報導
嫌疑人拒絕配合警員的命令雙手舉起，隨後舉起一把疑似手槍的物品指向警員。（舊金山警局提供）
嫌疑人拒絕配合警員的命令雙手舉起，隨後舉起一把疑似手槍的物品指向警員。（舊金山警局提供）

舊金山警方日前晚公布的執法記錄以及案件解析顯示，該市警員在12月20日晚開槍擊斃了一名安保人員執法視頻顯示，嫌疑人曾舉槍對準警員。在此之前的數小時，這名安保人員駕駛的一輛SUV在聯合廣場附近的人行道上，撞倒了兩名行人和一名騎者。

根據執法紀錄，嫌疑人拒絕配合警員的命令雙手舉起，隨後舉起一把疑似手槍的物品指向警員。至少五名持槍警員同時開槍，將嫌疑人擊斃。

影片還顯示，一輛黑色SUV在人行道上高速行駛，撞倒多名行人，在街角轉彎時，撞上一名騎者。該騎者隨後徒步逃離。在目擊者驚恐的注視下，肇事司機下車，嘗試將受害人的自行車放進SUB後備箱，但未成功，隨後拿走騎者的背包並駕車逃離。

舊金山警局12月30日晚召開的線上會議，由代理警長拉薩（David Lazar）與警方風險管理代理指揮官馬克林（Mark Im）講解案情。案件在12月20日凌晨1時30分，發生在Grant街夾Post街，靠近Dior、Harry Winston和Cartier的門店。

馬克林表示，槍擊發生前，警方正在追捕50歲的霍奇（Peter Francis Hodge Jr.），其涉嫌在槍擊案發生的七個小時前撞擊行人和騎者。警方與其家人確認，他曾是Dior的一名安保人員。

馬克林指出，嫌疑人駕駛的SUV裝有類似緊急車輛的閃爍燈。警方確定，嫌疑人持有武器，並穿著制服及佩戴槍帶。警方還發現，SUV車牌號碼與車輛不匹配，可能是為了隱藏霍奇的身分。警方獲得的一段監控攝像顯示，一名疑似霍奇的男子正在更換車牌。

警方的執法紀錄儀顯示，當12月20日凌晨接到被撞者報警後，警方在1時30分找到這輛SUV。馬克林表示，當警員檢查SUV時，霍奇持槍靠近，並問警員：「你們在做什麼？」。

數名警員多次命令霍奇舉起雙手，一名警員大聲命令：「我們會對你使用武力，舉起你的手。」霍奇則回應：「為什麼？你在擔心什麼？」

在模糊的隨身攝像影片中，霍奇似乎手放在腰帶上，並背對警員走開。馬克林表示，霍奇走開幾步後，「從腰帶處取出武器，轉身面對警員，並用雙手持槍瞄準警員。」

警方對霍奇使用了電擊泰瑟槍，但未奏效，還使用了豆袋槍。隨身攝像機影片中可聽到多名警員說：「他在掏東西，他在掏東西」，隨後開火。警方發布的慢動作影片顯示，霍奇似乎從腰帶中掏出一把疑似手槍。

警員對霍奇進行了密集射擊，霍奇倒地。警方未透露霍奇是否開槍。

警方此前表示，霍奇駕車撞擊的兩位行人傷勢無生命危險。截至周一，他們的傷勢情況尚不明確。

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