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108呎浪頭 聖塔克魯茲衝浪手創最高巨浪紀錄

編譯組／綜合報導
12 月 23 日下午衝浪手Alessandro Slebir在半月灣的Mavericks衝到可能成為世界紀錄的108呎巨浪。（電視新聞截圖）
12 月 23 日下午衝浪手Alessandro Slebir在半月灣的Mavericks衝到可能成為世界紀錄的108呎巨浪。（電視新聞截圖）

媒體SFGATE報導，12月23日下午3時15分左右，一股強勁的冬季浪潮在加州海岸肆虐，聖塔克魯茲碼頭被折斷並漂浮在海面上。而一名年輕衝浪手斯萊比爾（Alessandro Slebir）則將他的衝浪板對準了一堵越來越大的水牆，接下來發生的事情可能會載入史冊。

斯萊比爾是聖塔克魯茲當地人，現年23歲，他在半月灣附近的Mavericks衝浪點衝到了一個高聳的浪頭。據Mavericks救援隊最近估計，這個浪頭有108呎高，將使它輕鬆成為有史以來世界上最大的衝浪浪頭。目前的世界紀錄是86呎。

斯萊比爾12月30日告訴SFGATE，他並不糾結於海浪的確切高度。「不管數字是多少，對我來說浪有多大真的不重要，」他說，「這真的是我有生以來最大的浪，這才是我目前真正關心的。」

斯萊比爾熟練地駕馭猛浪的照片和視頻已經在社交媒體上爆紅。在Instagram上，一張他順著浪面滑翔的照片，足以讓許多值得尊敬的衝浪者認定這是一項世界紀錄。

據大賽組織者夏普（Bill Sharp）稱，這個浪已經成為今年大浪挑戰賽的競爭者。儘管還需要更多的分析，但100%有可能成為最大的浪。

斯萊比爾的這一浪不僅因其大小而令人難以置信，還因其完美的波浪形狀，以及斯萊比爾對整個浪面的駕馭。斯萊比爾熟練地從浪頭到浪底畫出一條優美的直線，然後轉入一個巨大的桶形，最後安全地從這個巨浪的肩部衝出。在8呎高的海浪上做到這一點需要驚人的技巧。在像斯萊比爾這樣的大浪中做到這一點，可能聞所未聞。

斯萊比爾說，他在夏天仍然從事建築工作，這樣他就可以抽出時間在Mavericks衝浪。

克魯茲 加州 夏普

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