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虛設灣區貿易公司藏無照匯款 4人被控罪

記者劉先進／舊金山報導
聯邦調查局（FBI）金山特別探員特裏普等表示，有四人在灣區違法開設無照匯款公司，替他人轉移資金。（記者劉先進／攝影）
聯邦調查局（FBI）金山特別探員特裏普等表示，有四人在灣區違法開設無照匯款公司，替他人轉移資金。（記者劉先進／攝影）

北加聯邦地方法院表示，有四人在灣區以虛假理由開設並維持多個帳戶，聲稱帳戶是以從事貨物進出口業務的公司名義開設的，而實際上為一家無照匯款公司運營帳戶，替他人轉移資金。被指控無證經營匯款業務以及共謀向銀行提供虛假陳述。若罪名成立，被告每項罪名最高可被判處五年監禁和25萬罰款。

根據11月7日提起訴訟並於本月公開的起訴書，四個被指控的被告分別為49歲的康州人柯爾克（Gaston Kolker）、66歲的紐約人戈德法因（Michael Goldfine），52歲的阿根廷人賈斯尼斯（Astrid Jasnis）和56歲的加州人奧唐奈（Joanna O′Donnell）。四人被控向聯邦存款保險公司（FDIC）作出虛假陳述，以啟動並維持一家替他人匯款的公司，其中許多匯款人是阿根廷的外國公民。

據稱，被告以虛假理由開設並維持多個帳戶，聲稱帳戶是以從事貨物進出口業務的公司名義開設的，而實際上被告是為一家無照匯款公司運營帳戶，替他人轉移資金。被告還被指控無證經營和合謀經營匯款業務。

司法部檢察官拉姆齊（Ismail J. Ramsey）和聯邦調查局（FBI）金山特別探員特裡普（Robert K. Tripp）表示，柯爾克於12月13日在康州被捕，並於當天過堂，以25萬保釋金獲釋。戈德法因於12月13日自首，並於當天在紐約市首次出庭，後以10萬保釋金獲釋。 兩人將在1月21日在舊金山出庭，接受初步審理。奧唐奈於12月16日在舊金山自首並過堂。隨後已10萬保釋金獲釋。賈斯尼斯仍然在逃。

舊金山 加州 紐約市

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