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舊金山房市回暖 矽谷尤為突出 但落後灣區其他縣市

記者王子涵／舊金山報導
與灣區其他縣市相比，舊金山的房市復甦速度依然緩慢。（記者王子涵／攝影）
與灣區其他縣市相比，舊金山的房市復甦速度依然緩慢。（記者王子涵／攝影）

經歷了兩年的房市低迷後，2024年舊金山房市略顯回暖跡象，然而與灣區其他縣市相比，舊金山房市復甦速度依然緩慢。

根據房仲公司Redfin統計，今年1月至11月舊金山房屋銷售量約為4400套，比2023年增長約11%。相比之下，灣區整體銷售量達到4萬9500套，增幅為9%。儘管銷售增長率超過全灣區平均水平，但銷售總量仍僅為2019年同期的90%。數據指出，2023年舊金山創下房屋銷售總量自2005年以來的最差紀錄。

同時，矽谷地區的房市表現尤為突出。聖塔克拉拉縣的房屋銷售增幅達到17%，而像洛斯阿圖山（Los Altos Hills）和貝爾蒙（Belmont）這樣的社區，銷售量甚至有著40%的驚人增長。相比之下，舊金山的漲幅顯得相對保守。

舊金山房價仍是全美最高，但已有明顯的回調跡象。根據加州房仲協會（C.A.R.）公布數據，2024年舊金山獨立屋平均價格為139萬元，與2019年疫情前的水平相當。其中市中心公寓（Condo）和合作公寓（Cooperatives）的銷售慘淡，合作公寓自2022年的高峰以來已下跌14.7%，目前均價為98.6萬美元，跌回到2015年的水平。部分地標性建築如千禧塔（Millennium Tower），更是出現價格暴跌。一套公寓在今年9月以61.5萬元售出，比2013年的110萬元下降44%。

分析指出，遠程工作的趨勢降低了市中心生活的吸引力，許多買家將目光投向了更寬敞、性價比更高的城市，如佛利蒙（Fremont）和都柏林（Dublin），兩市的房屋銷售增長率超過40%。房市最火熱的南灣聖塔克拉拉縣，增長率也超過17%。這得益於科技業高收入人群支撐，即使面對高房價，市場需求依然強勁。一些房屋若能吸引到多個買家競價，推動成交速度加快。

華裔房產經紀人Cindy對本報表示，矽谷房屋庫存量很低，人工智能產業的蓬勃發展所帶來的股市收益，在流向房地產市場後，帶熱了南灣的房市。她分析，不少從股市套現的現金買家，不惜加價數十萬元以上競得一處心儀的房產，這在南灣並非是少數，「你以為有350萬至500萬元買房能力的人是十分有限的，但事實就是他們在不斷詢價出價。」

Cindy說，未來抵押貸款利率的走勢仍是影響房市的重要因素。儘管美聯儲考慮在2025年繼續下調利率，但短期內利率持穩或僅有小幅下降，會限制潛在買家的購房能力。

根據加州房仲協會（C.A.R.）公布的數據，2024年舊金山獨立屋的平均價格為1...
根據加州房仲協會（C.A.R.）公布的數據，2024年舊金山獨立屋的平均價格為139萬元，與2019年疫情前的水平相當。（取自Zillow平台）

舊金山 灣區 利率

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