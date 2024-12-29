灣區7300萬通行費預算 被挪用於支付橋梁維護費用

「大都會交通委員會」應將該地區七座國有橋梁通行費的不同部分進行跟蹤分析，在獲得數據之前，應暫緩提高大橋通行費。（電視新聞截圖）

據「信使報」（Mercury News）報導，選民在2018年批准用於公共運輸和高速公路改善項目的約7300萬美元灣區 橋梁收費資金，卻被挪用於支付橋梁維護費用。

這只是「大都會 交通委員會」（Metropolitan Transportation Commission）官員多年來將該地區七座國有橋梁通行費的不同部分混為一談的一個小例子。

2025年開始，汽車的橋梁通行費將從7美元增至8美元。一個負責監督過橋費的委員會提案要求從2026年開始每年增加50美分，到2030年將汽車過橋的成本提高到10.50美元。

目前，由於混合收費，委員會缺乏數據來明智地評估收費的增加。這種做法令人震驚，也很成問題，因為不同收費部分的指定用途截然不同。

選民於1988年批准的1美元被指定用於運營、維護和更換橋梁，以及改善BART、Caltrain和舊金山 Muni；另外3美元本應用於支付抗震改造費用。

2004年和2018年，選民們批准增加總計4美元的通行費，用於資助公交服務運營以及高速公路、公交、自行車和行人項目。

2018年選票提案 「地區措施3 」（Regional Measure 3）的選民材料中，並未提及資金將用於維護或修復橋梁。事實上，支持者當時強調，該提案將為大橋以外的項目提供資金，以減少大橋上的交通擁堵。

但很顯然，選民們應該閱讀州法律中的細則。該機構的立法和公共事務主管朗（Rebecca Long）和財務長漢塞爾（Derek Hansel）堅持認為，法律允許他們將任何收費資金用於任何橋梁維護、建設和改善項目。

該委員會有近100億美元的債券債務，該機構不僅沒有按項目追蹤資金的使用情況，也沒有分攤債務。

值得慶幸的是，2022年接任財務長的漢塞爾支持跟蹤每個項目的收入和支出，他說他已經掌握了「地區措施3」的相關信息，但需要幾個月的時間來解決其他項目的問題，這些項目早在他上任之前就已經開始了。

委員們應該堅持要求他盡快完成這項工作，以便為公眾提供透明度，並確保委員們在充分知情的情況下做出進一步提高收費的決定。擬議的加價2026年才開始，因此沒有必要匆忙通過計畫，在獲得跟蹤數據前，應暫緩提高過橋通行費。