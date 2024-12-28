被指不符可負擔住房規定 睡眠膠囊營業執照遭撤

舊金山市政府稱月租 700元的廉價的睡眠膠囊不符合其可負擔住房標準。（電視新聞截圖）

據「舊金山 標準」（San Francisco Standard）報導，一家在市中心提供月租700元的睡眠膠囊的初創公司正與市政府僵持不下。市政府稱這些廉價的睡眠膠囊不符合其可負擔住房標準。

儘管這家名為Brownstone Shared Housing的公司10月曾表示，其Mint Plaza建築群已獲得市規畫局必要的批准，可以向新租戶出租睡眠膠囊，但「標準」獲悉，市政府撤銷了該許可，因為該公司被指 「歪曲了項目細節」。該公司必須支付30多萬元的費用以及其他讓步。

Brownstone 首席執行長斯塔爾沃斯（James Stallworth）稱這筆費用 「數額巨大，為了打破僵局，他希望與市長住房和社區發展辦公室合作，找到一種方法使睡眠膠囊符合市政府的要求。

2023年，該公司開始出租睡眠膠囊後不久，市樓宇檢查局很快認定這項住宅是非法、不安全的改建。

一年多來，Brownstone 和市政府一直在努力使這些住宅合法化。在此期間，公司同意在滿足分區和安全要求的同時，不再招收新的租戶。

Brownstone 不符合舊金山的包容性可負擔住房計畫，該計畫要求擁有10個或更多單元的新住宅項目要麼支付費用，要麼以低於市場價的價格提供一定比例的單元。

此外，其睡眠膠囊太小，不符合該計畫所需的空間要求，因此市政府希望該公司支付30萬6058.19元的費用。

斯塔爾沃斯說：「具有諷刺意味的是，這個項目的實際建造成本約為6萬元，因此可負擔住房費用將是我們建造可負擔住房所支付費用的五倍。」

他說，Brownstone也可以把自己的公寓限制在九個單元，這樣就不適用可負擔住房的規定了。Brownstone 的住宅區目前有30個床位，在公司努力獲得批准的同時，僅限於13個現有租戶入住。

但Brownstone 還是有希望的，即將卸任的市長布里德（London Breed）於今年九月提出立法建議，免除辦公樓改住宅的包容性住房要求和其他費用。如果該法案獲得通過，Brownstone 計畫明年擴建到另一棟大樓。但如果在空間要求或費用方面沒有變通辦法，公司將放棄這些計畫。

除了可負擔住房的規定外，Brownstone還與建築審查廳有幾起未決案件，涉及未經許可的工程和過期的許可證，安全方面也存在問題。樓宇局稱，歸根結底，只要新住房建造得安全，就會全力支持。