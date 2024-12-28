網球教練涉性侵 未盡保護學生責任 馬連學區賠付1750萬

馬連學區將在網球教練性虐待訴訟案中支付1750萬美元。（取自Pexels）

據舊金山 標準報（San Francisco Standard）及舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，馬連（Marin）高中學區 將支付1750萬美元，以解決四名前學生提起的訴訟，這些學生稱他們在2000年代初遭到一名網球教練的性虐待。

學校教練布爾戈斯（Normandie Burgos）在一名運動員祕密錄製了他承認與未成年人發生性關係的錄音後，於2019年在康曲柯士達縣（Contra Costa county）的列治文（Richmond）被判犯有60項猥褻兒童罪（child molestation），目前正在阿馬多爾縣（Amador County）的Mule Creek州立監獄服刑255年。

2022年，馬連縣的一個陪審團認定，儘管有證據表明布爾戈斯有不當行為，但塔瑪佩斯聯合高中學區（Tamalpais Union High School District）仍未能保護一名學生免受其害，因此應承擔責任。這名學生名叫哈里森（Alexander Harrison），根據他的律師發布的新聞稿，他贏得了大部分賠償金，共1150萬美元。

其他三人仍保持匿名，最早的受害者之一獲得了450萬美元的賠償，另外兩名受害者每人獲得75萬美元賠償。

最早的受害者說，布爾戈斯從1999年開始對他實施強姦和雞姦。

一名受害者曾宣誓說，有一次，一名學校管理人員目睹了布爾戈斯對他的虐待，卻沒有干預，而是開了個玩笑後離開了現場。

塔瑪佩斯學區曾對馬連陪審團2022年的裁決提出異議，該裁決認為學區欠哈里森1000萬美元的賠償金。其上訴於今年9月被州上訴法院駁回，學區因此不得不向哈里森額外支付150萬美元的利息。

作為和解的一部分，另外三名受害者的訴訟也被撤銷。學區告訴「紀事報」，和解並不意味著校區承認有任何不當行為，只稱說：「我們希望這能給所有相關人員帶來一個了結。」

哈里森在2021年接受紐約時報（New York Times）採訪時說，他在2006年舉報虐待事件後，為布爾戈斯辯護的朋友和前隊友擠滿了法庭，他在作證時卻在竊笑。

哈里森今年40歲不到，是南加州 性虐待律師事務所Manly, Stewart, Finaldi的律師。

他的個人簡介中提到，他曾在聖塔巴巴拉縣（Santa Barbara county）和橙縣（Orange county）擔任過近十年的地區副檢察官，起訴過猥褻兒童者和強姦犯。

「亞歷山大在與性侵犯倖存者打交道方面經驗豐富，熱衷於幫助他們伸張正義並追究他人的責任，」 他的簡歷中寫道。