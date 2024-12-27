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當選金山市長團隊 重視公共服務經驗

記者李怡╱舊金山報導
羅偉勝選後的首次媒體會議，宣布要打造世界級的市政團隊。（記者李怡╱攝影）
羅偉勝選後的首次媒體會議，宣布要打造世界級的市政團隊。（記者李怡╱攝影）

舊金山當選市長羅偉（Daniel Lurie）26日公布了其領導團隊的多項重要任命。

此次任命是羅偉對其辦公室進行架構重組的一部分。他將增四個政策主管職位，與幕僚長並列，分管住房與經濟發展、公共健康與福祉、公共安全，以及基礎設施、氣候與流動性。 每位主管將提供策略協調，成為部門主管的合作夥伴，直接向市長報告，以確保問責制。

媒體指出，羅偉本次任命的主管呈現以下特色：多樣化與專業化。被任命者在公共政策、社區事務、行政管理等領域擁有豐富經驗，能夠為市政府帶來多元視角和專業知識。

本地深耕，多位成員是土生土長的舊金山人，對當地社區有深刻理解，能夠更有效地回應市民需求。

跨界經驗，部分人選曾在非營利組織、科技公司和政府部門任職，具備跨領域的工作經歷，有助於推動市政府的創新和改革。

教育背景優異，被任命者多畢業於知名學府，擁有相關領域的高等學位，為政策制定和執行提供堅實的學術支持。

與科技行業的合作，包括羅偉提出請OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）作為過渡團隊的共同主席，顯示他希望與科技業緊密合作，推動城市創新和發展。

總體而言，羅偉的任命策略展示了他的部分用人智慧，補足自己作為政治新人的短板。這些任命也反映了羅偉致力於組建一支多元且專業的團隊，以應對舊金山在公共安全、住房危機和提升官僚機構效率等方面的挑戰。

舊金山 奧特曼 OpenAI

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