加州全保180萬人註冊 創歷史新高

登錄加州全保網站可以很便利地了解自己的投保資格和可選項。（取自加州全保網站）

據聖地牙哥時報報導，加州 全保（Covered California）註冊人數已經創造歷史新高，目前已經有180萬人註冊。預計在本年度12月31日的截止日期數字還會繼續攀升。

據悉，大約有半數的新註冊用戶來自洛杉磯、橙縣、河濱和聖伯納汀諾4縣，約是6萬8095人。截至12月14日，大約有14萬3686名加州人加入了2025年的加州全保，比去年同期上漲3%。另有164萬7162人續保，比去年同期增長4%。

加州全保執行長奧特曼（Jessica Altman)在聲明中表示：「我們已經有180萬加州人加入了2025年的保險 ，但歷史告訴我們下周會是新註冊用戶最多的一周。我們希望每個未投保的加州人都知道，2025年在加州可以有機會得到『平價醫療法案（Affordable Care Act)』提供的最多的經濟幫助。」

加州全保已經降低了健保 自付費用，在現有聯邦補助的基礎上幫助支付健保保費，並在三個銀級費用分擔削減計畫中取消了自付額度。但數據顯，示還有近130萬符合加州全保補助資格或加州醫療補助（白卡）的加州人沒有投保。

消費者可以登錄加州全保網站 CoveredCA.com了解自己的可選項。在這個網站上也可以很便利地查詢自己是否符合經濟補助的資格，以及本地有哪些投保選擇。還可以致電(800) 300-1506了解情況。

需要注意的是，放棄健康保險申請的加州人，有可能會受到來自「加州特許稅務局」的稅務罰款。全年都未投保的罰款額度成人每個人是最少900元，共同居住的18歲以下的受扶養子女每人是450元。