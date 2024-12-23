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準市長羅偉直言：舊金山將發生重大改變

記者李怡／舊金山報導
本次勝選，羅偉受到華裔民眾的廣泛支持。（記者李怡╱攝影）
本次勝選，羅偉受到華裔民眾的廣泛支持。（記者李怡╱攝影）

隨著公共安全、無家可歸問題以及市中心經濟復甦的挑戰日益突出，舊金山候任市長羅偉（Daniel Lurie）的當選，被許多人視為城市重新啟航的契機。

羅偉近日在接受KRON4獨家專訪時，回顧了競選過程的艱辛，也首次詳細闡述了他的施政計畫。他開場的話語直截了當稱，「舊金山將發生重大改變。」

據採訪視頻，羅偉坦言，這場選舉是對他的毅力與信念的全面考驗。「這次的競選真的很不容易，」羅偉回憶道，「競選對手們都很出色，他們一生都在為這座城市服務。但現在，現在我們需要的不僅是服務，我們需要改變。」

這種改變，羅偉認為，來自於問責、服務與行動的結合。他強調，這座城市需要被徹底搖醒，而這正是他所承諾的使命。

還未上任，成果已顯現。雖然正式上任日期定在2025年1月8日，羅偉已經開始展現他作為領導者的影響力。他成功促成了萬豪酒店員工罷工的結束，這場長達89天的罷工一度引發全市關注。

「雙方能夠坐下來解決問題，這讓我非常感激，」羅偉說，「他們連續五天馬不停蹄地談判，最終讓這個長期僵局畫下句點。」

隨著協議的達成，羅偉認為舊金山能夠將更多精力投入到2025年的重大活動，例如摩根大通醫療會議和NBA全明星賽。而酒店員工也能回家與家人共度假期。

談到舊金山目前的毒品危機，羅偉的語氣變得更加堅定。他提到，上周與舊金山警局（SFPD）一起走訪了第六街，親眼目睹了露天毒品交易和街頭吸毒的場景。「我們不能再讓這種情況持續下去，」他斬釘截鐵地說。「必須把無家者從街頭帶進心理健康和戒毒治療中心。」

羅偉宣布，上任的第一天，將宣布芬太尼緊急狀態，並將迅速啟動相關計畫。他同時指出，簡化政府官僚體系是實現有效治理的關鍵，確保每一分納稅人的錢都用在解決問題上。

建立多元化的核心團隊，羅偉深知，推動改變需要一支多元而專業的團隊。羅偉說：「我們正在組建一支團隊，以多元化和問責為基礎，確保我們的每一步都能推動改變。」

談及未來的政治抱負，羅偉表示，他的所有目標都圍繞著舊金山。「我是土生土長的舊金山人，我熱愛這座城市，」他堅定地說。「我對去沙加緬度或華府毫無興趣。我唯一的目標，就是讓舊金山變得更好。」

羅偉承諾，他會比任何一位市長都更加努力，為市民帶來切實的改變。他的願景清晰，目標明確：「我們有很多事情要做，但我們一定會做到。」

舊金山 毒品 罷工

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毒品、街區亂象…紀事報：羅偉需要直面城市問題

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