PG&E電費3項目明年起依序上調 抵消今夏小幅下降

據「信使報」（Mercury News）報導，加州 監管機構上周最終確定了一系列針對太平洋瓦電公司（Pacific Gas and Electric Co.）用戶的電費上調方案，從而抵消了今年夏天成本的小幅下降。

加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission，PUC）周四（19日）投票 通過，允許PG&E明年向普通住宅用戶收取38美元，約合每月3.20美元（略低於PG&E的要求），以維持聖路易奧比斯波縣（San Luis Obispo County）狄布洛峽谷（Diablo Canyon）核電廠的運行，使其運行時間長於計畫時間。

委員們還批准了PG&E明年向普通居民用戶收取18美元（約合每月1.50美元）的計畫，以支付發電和購電的其他年度成本。

這些費率上調將與年終電力和天然氣 價格變動結合（這些價格變動尚未確定），並於1月1日起出現在用戶帳單上。PG&E將於12月30日公布這些餘下的帳單影響。

周四批准的另一項加價要到2025年3月才會出現在用戶帳單上：每個住宅用戶在12個月內收取40美元，約合每月3.40美元，是為支付該公司2020年的樹木修剪費用。那一年，出於野火安全考慮，州政府加強了對該公司植被管理工作的監督。

PG&E發言人Mike Gazda表示，即使周四批准提高電費，預計2025年1月的電費與2024年1月相比將基本持平。

這意味著PG&E的用戶將不會從過去十年飆升的電費中解脫出來，包括一年前生效的電費大幅上漲。

據PG&E估計，2024年1月1日生效的電費大幅上漲之後，2024年一般每月用電約500千瓦時的家庭每年將比前一年多支付約400美元的電費。

The Utility Reform Network是一個為費率支付者維權的組織，該組織的律師弗里德曼（Matthew Freedman）說：「費率需要下降。」

據他稱，與2022年相比，電費增長了50%以上，與2020年相比增長了約80%。此外PUC正在考慮2025年的額外電費漲幅。

電費全年都在波動，例如當PUC收到公用事業公司提出的新成本要求時，或者當價格預測調整以反映能源市場狀況時。

弗里德曼說：「與2024年相比，1月1日的費率相對持平，這一事實並不令人鼓舞。」