羅偉展現誠懇個性和協調能力 未上任已解決萬豪酒店罷工

舊金山萬豪聯合廣場酒店(San Francisco Marriott Union Square)。 (谷歌地圖)

舊金山 市長當選人羅偉還沒上任，但已展現出他的誠懇個性和協調能力，萬豪酒店(Marriott)罷工 的問題應該已大致解決，對即將舉辦的兩項大型活動是絕好的消息。

舊金山紀事報報導，很多人在選前不相信像羅偉這樣的富家子弟，又沒有實際從政經驗，怎麼可能解決舊金山面臨的許多重大危機？舊金山酒店員工已罷工滿三個月，而這次罷工可能會破壞明年初舉辦的兩項大型活動，並延續舊金山正在陷入末日循環的說法。

摩根大通醫療保健大會(J.P. Morgan Healthcare Conference)將在1月舉行，頂級醫療保健公司高管、投資者和技術專家將來到舊金山參加大會。接著2月份將在大通中心(Chase Center)舉行NBA明星賽周末。沒有遊客希望聽到飯店外工人罷工抗議的聲音，而在飯店內又得到不合格的服務。

但19日卻突然傳來好消息，多數罷工的旅館員工已經和萬豪酒店達成初步協議即將返工。不過還有大約1000名希爾頓酒店(Hilton)和凱悅酒店(Hyatt)的員工還在罷工。

酒店員工的工會是Unite Here，它的首席協調員阿南德辛(Anand Singh)於19日向紀事報指出，上周末羅偉向萬豪的業主聯繫，請他們就協商展開行動。阿南德辛指出，羅偉的態度極為誠懇(absolutely very earnest)，希望各方都為舊金山的美好未來努力，最後讓工會的代表願意支持他。

紀事報的記者認為，身為富豪的羅偉擔任市長，有一個優勢就是他能拿起電話就跟企業的最高層聯繫上。競選之前羅偉是抗貧困非營利組織「轉折點」(Tipping Point)的主持人，他也在美式足球超級盃 的活動籌組上，爭取到許多灣區富有人士的支持，在人際關係上他有相當的能力。

羅偉絕對不會被誤認為是有組織勞工的傀儡。金山的大多數工會在選舉中都支持羅偉的對手，酒店工作人員支持佩斯金(Aaron Peskin)、布里德(London Breed)和薩法伊(Ahsha Safaí)。

但羅偉並沒有像某位當選人那樣，當選後開始向那些反對他的人進行報復，而是在選舉後向工會伸出友誼之手，宣揚合作的價值，儘管他們之間存在分歧。這是他性格的一部分，他願意與每個人交談，甚至是他所謂的敵人。

這就是為什麼先前他的競選顧問希望他盡可能地出現在不同的觀眾面前：他有一種真誠、直率的態度與舉止，讓人放下戒心。最終羅偉的競選對手都承認，雖然他們完全不同意羅偉的政見，但羅偉是「一個好人」。