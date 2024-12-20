聖荷西貝律耶沙學區關3小學 沉浸式中文學校沒了 家長擔憂

聖荷西貝律耶沙聯合學區委員會本周投票決定在2025-26學年關閉3所小學，其中包括中文沈浸小學Cherrywood。（本報檔案照）

聖荷西貝律耶沙聯合學區 （Berryessa Union School District）委員會18日晚間以4比1的投票結果決定在2025-26學年關閉三所小學，分別是Cherrywood、Toyon和 Laneview。其中Cherrywood是一所中文沉浸式小學，這一決定與合併委員會的排名建議一致，學區委員Jaria Jaug是唯一沒有投票的人。

貝律耶沙也有許多亞裔、華裔家庭居住，尤其關掉的Cherrywood是簡體中文沉浸式學校，家長圈中也一直盛傳，中文沉浸課程將延續至Ruskin小學繼續推廣中文。

不過許多華裔家長也表達了擔憂。有家長表示，在會議還沒定論之前，外界許多謠言，包括可能會關中學，或是可能擴及到其他學校，令整個貝律耶沙學區人心惶惶，畢竟事關小孩的就學權利，即便只是整併至其他學校，交通考量以及是否能適應轉校生活，都令家長擔憂。

也有住在該區的家長，選擇讓小孩就讀私校。家長表示，從當初要替孩子決定學校時，就發現貝律耶沙的公校 水準參差不齊，為了讓小孩有更好的教育，因此選擇每年多花2萬元讓小孩念私校。雖然這波公校關校風波與自己無關，但也很想反問學區，每年這麼多家庭繳了房屋稅以及各種稅金，為何卻還能讓公校營運虧損，是否民眾沒有更好的監督機制可以監督學區？

過去10年該學區學生數量減少了2000多名，這意味著用於學區營運的資金減少，包括員工薪資和教學用品。學區官員希望透過減少學校數量，每年可節省約250萬元，並保持學區的財政償付能力。

貝律耶沙聯合學區商業服務助理總監富蘭克林 （Kevin Franklin）表示，關閉學校是為了解決600萬元的營運預算赤字。隨著學區入學人數減少，收入減少，但固定營運成本保持不變，收入已從2022-23年的超過1.03億元減少到2024-25年的8800多萬元。該學區為10所小學和3所中學的約6000名學生提供服務。

「我們了解這個過程對整個社區來說是多麼困難和具有挑戰性。關閉學校是最後的手段，我們對此非常重視，」 富蘭克林說，「在整個過渡過程中，學區仍致力於支持貝律耶沙社區。」

學委希門尼斯（Hugo Jimenez）表示，董事會的重點是保護該地區的3所中學。他希望董事會的決定對員工、學生和家庭造成的干擾盡可能小，並透過最大限度地利用資源來改善貝律耶沙學生的教育機會。

貝律耶沙聯合學區約45%學生是社經地位較低的英語學習者或寄養青少年，12%是身心障礙學生。根據11月的報告，學區入學人數從2012-13年的7980名減少到2022-23年的5940名，預計到2028年將減少至5254名。

該報告由4月組成的整合委員會編寫，對5所小學和3所中學進行了關閉或整合的排名。標準包括學校人口統計和容量、教育支援服務、財務、設施狀況和交通問題。

貝律耶沙聯合學區並不是唯一一個因資金損失和入學人數下降而不得不關閉或合併學校的學校。由於出生率低、生活成本上升以及家庭搬離，矽谷乃至整個加州的公立學校入學人數都在下降。

東聖荷西明礬岩聯合學區（Alum Rock Union School District）學區最近決定在2025-26學年關閉6所學校，並在2026-27學年再關閉兩所。富蘭克林-麥金利學區（Franklin-McKinley School District）官員也正在選擇關閉哪些學校。