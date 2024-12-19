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華人回國續簽H-1B說錯工作經歷 遭當場拒簽滯留1.5個月

記者劉先進／舊金山報導
考慮到川普即將上任總統，預計會嚴卡留學生的簽證，不少華人未來面簽將考慮去歐洲等國家，避免不必要的麻煩。（記者劉先進／攝影）
考慮到川普即將上任總統，預計會嚴卡留學生的簽證，不少華人未來面簽將考慮去歐洲等國家，避免不必要的麻煩。（記者劉先進／攝影）

在矽谷一科技公司工作的華人Tina 18日說，此前回到中國續簽工作簽證H-1B，在美國駐華領館面簽，沒想到回答問題時，將工作經歷說錯幾個字，把產品數據科學家和產品增長分析師，均說成數據分析師，導致面簽官當場變臉拒簽。她在上海滯留等待一個半月，才成功拿到簽證入境。考慮到川普即將上任總統，預計會嚴卡留學生的簽證，未來面簽將考慮去歐洲等國家，避免不必要的麻煩。

Tina在美國上高中、大學，畢業後順利到科技公司工作，抽中工作簽證。按照規定，續簽要到除了美中的第三方國家美領館辦理，她此前續簽，只要帶齊資料，也從未出問題。去年12月底，她回到中國上海辦續簽，卻不料出了岔子。

原來，Tina此前在TikTok工作一年，擔任產品數據科學家（Product Data Scientist）。跳槽到某矽谷科技公司，從事的是產品增長分析師（Product Growth Analyst）。一位面試官邊詢問，邊查看她的簡歷。Tina沒有細想，回答自己曾在TikTok工作，目前在另一科技公司，都是擔任數據分析師（Data Analyst）。關於工作的職位描述，有一點差別。面簽官當即變臉說，「你現在的回答，和簡歷上不匹配。不好意思，我不能給你簽證。你需要額外的行政審查過程。」

Tina分析，通常如果面簽通過，面簽官會留下護照，給簽證一周郵寄回去。這一次，面簽官的舉動，意味著懷疑她撒謊，所以拒簽。「那天我也比較大意，以前續簽，都要列印簡歷，我偏偏沒有列印，只提交了電子簡歷。」

Tina本來定了今年1月15日回美國的航班，且需要1月29日去出差。因為拒簽，這些行程都要改變，不得不臨時取消航班，好在是美聯航的航班，雖然不能退錢，但可以返還積分到帳戶，以後可以繼續使用積分購票。被拒簽後，Tina趕緊透過工作的公司律師遞交所有證明材料。「這當中，都是無盡的等待。」

從去年12月27日，到今年1月底，她幾乎每周發一次郵件給領事館催促。收到的郵件內容，也沒有具體進展。有的郵件回覆說，「你的申請還在行政審查程式中，不知持續多久，很遺憾，這個程式也不能加快。」Tina說，之所以發郵件給領事館，是一直提醒工作人員，「避免他們遺忘。」

一直到1月24日，事情出現轉折。領事館讓她郵寄護照。這並不代表就一定給簽證，還可能拒絕。直到2月初，她才順利拿到郵寄回來的護照，簽證審批通過，可以進入美國。

Tina推測，此次被拒簽，一方面是自己回答錯了問題。一方面是曾在TikTok工作，而美國在極力打壓該公司，所以在TikTok內有工作經歷的華人，也是重點審查對象。「以後考慮去第三方國家續簽，比如到歐洲，避免回中國面簽，出現不必要的麻煩。」

矽谷一科技公司工作的華人Tina，此前到中國續簽工作簽證H-1B，將工作經歷說錯...
矽谷一科技公司工作的華人Tina，此前到中國續簽工作簽證H-1B，將工作經歷說錯幾個字導致面簽官當場變臉拒簽，在上海滯留等待一個半月。（本報檔案照）

工作簽證 TikTok 護照

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