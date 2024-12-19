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調查評估：金山14日強烈環流非龍捲風 但損失如出一轍

編譯廖宜怡／綜合報導
氣象局的調查評估報告表示，上周六襲舊金山的強烈環流並非龍捲風，但風速與造成的損失與龍捲風一致。（美聯社）
氣象局的調查評估報告表示，上周六襲舊金山的強烈環流並非龍捲風，但風速與造成的損失與龍捲風一致。（美聯社）

上周六清晨，舊金山及周邊地區超過100萬民眾在睡夢中被一個前所未有的龍捲風警報驚醒。儘管這個警報在20分鐘後就被取消，但強風暴雨造成了顯著的破壞，數百棵樹木被大風連根拔起，壓垮一些汽車，電線桿也被吹倒，導致部分地區停電。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，經過國家氣象局的調查評估，14日在舊金山地區出現的強烈環流並非龍捲風，但造成的損失和時速高達80哩的直線行進方式，與龍捲風幾乎如出一轍。

國家氣象局科學長貝恩（Lamont Bain）說：「很多傾倒的樹木和被破壞的其他物品，都位於這股強風行進的路線上。它是比龍捲風更具破壞性的直線風（straight-line winds）的標準型態。」

紀事報指出，這股強風經過外日落區（outer Sunset）、穿過金門公園和內列治文區（inner Richmond），再吹向普西迪歐（Presidio），吹倒了數十棵樹。到達米慎區時風速可能已達每小時80哩，造成多個建築物屋頂被破壞，許多車輛也被吹倒的樹木壓垮。

在舊金山的龍捲風警報解除後數小時，一場真正的龍捲風毫無預警在聖塔克魯茲縣的史考特谷（Scotts Valley）登陸，沿著Mount Hermon Road前進了約四分之一哩，路徑只有30碼寬。但在5分鐘內吹倒了許多樹木和電線桿，也掀翻了汽車，估計當時風速高達每小時90哩。

儘管史考特谷並未收到龍捲風警報，但因雷達訊號顯示當地上空有強烈環流，氣象局其實發出了可能出現水龍捲的警報。

洛杉磯加大氣候科學家史溫（Daniel Swain）說：「多輛車被這場龍捲風吹翻，導致坐在車內的乘客受傷。這是加州罕見會造成傷害的龍捲風，加州龍捲風通常不致於造成傷害。」

貝恩表示，灣區的國家氣象局正在調查，為什麼沒有向史考特谷發出龍捲風警報。

根據1994年到2023年的統計，加州平均每年發生九次龍捲風。龍捲風強度依損害程度分為EF0到EF5六個等級。史考特谷14日發生的龍捲風，與聖塔克魯茲縣有史以來最強的兩場龍捲風，1965年4月5日和1986年2月3日的龍捲風，並列為EF1級。

聖塔克魯茲縣史考茲谷上周六發生真正的龍捲風。（美聯社）
聖塔克魯茲縣史考茲谷上周六發生真正的龍捲風。（美聯社）

龍捲風 舊金山 加州

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