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金山警局引進無人機執法 確保節日安全

記者李怡／舊金山報導
舊金山節日期間在客流量大的市區增加警力部署。（記者李怡╱攝影）
舊金山節日期間在客流量大的市區增加警力部署。（記者李怡╱攝影）

隨著2024年聖誕假期臨近，舊金山警察局（SFPD）正實施全面部署，以確保城市的公共安全並加強與社區的合作。並引進無人機執法來應對節日期間特殊挑戰，為市民與遊客提供安全、愉快的節日氛圍。

舊金山警察局預計，節日期間購物區和熱門旅遊景點的人流將顯著增加，尤其是聯合廣場（Union Square）。候任市長羅偉表示，解決街頭危機是當務之急。周末他和舊金山警察局官員一起走訪了第六大道和米慎大道，更全面的地了解社區治安情況，並專注於持久的解決方案，而不僅僅是將問題轉移到其他地方。

SFPD開始加強節假日購物區域的警力部署。從11月下旬開始啟動的「安全購物者」（Safe Shopper）行動，動員額外的警員與社區大使，致力於打造安全的購物與休閒環境。行動包括對某些街道進行車輛通行管制，並增加警員在停車場的巡邏力度，進一步提升安全性。

數據顯示，「安全購物者」行動已取得積極成果。截至目前，聯合廣場所在的中央警察區犯罪率比去年同期下降了44%。全市範圍內的盜竊案件也減少了40%，其他犯罪類別的數據同樣下降。這些改善得益於警力增強、戰略部署以及新技術的整合，成功遏制並預防了犯罪活動。

除了維護公共安全外，SFPD還透過各種社區外展活動加強與市民的聯繫，並在節日期間傳遞溫暖。例如，從11月23日至12月22日，SFPD與全市40多家Walgreens藥房合作，舉辦年度「玩具捐贈活動」（Toy Giveaway）。市民可以在指定地點捐贈未拆封的新玩具。這些玩具將送給12歲以下的低收入家庭兒童，確保每個孩子都能感受到節日的溫暖。

此外，SFPD也舉辦感恩節火雞捐贈活動（Turkey Giveaway）及聖誕樹捐贈活動（Christmas Tree Giveaway），為有需要的家庭提供節日必需品。這些活動由警局與當地組織和讚助商合作完成，展現了SFPD對社區的承諾，並致力於在節日期間增進市民福祉。

為了提高執法效率和反應能力，SFPD擴大了無人機技術的應用。該計畫為即時監控及應急調度提供了支持，讓警局在事件發生時能迅速部署警力並做出決策。無人機技術已被證明在監控大型集會及緊急情況中發揮了重要作用，尤其在節日期間面對大量人流時，有助於提升整體公共安全。

羅偉與中央警局官員走訪第六街與米慎街，了解治安狀況。（受訪者供圖）
羅偉與中央警局官員走訪第六街與米慎街，了解治安狀況。（受訪者供圖）
羅偉與中央警局官員走訪第六街與米慎街，了解治安狀況。（受訪者供圖）
羅偉與中央警局官員走訪第六街與米慎街，了解治安狀況。（受訪者供圖）
舊金山節日期間在客流量大的市區增加警力部署。（記者李怡／攝影）
舊金山節日期間在客流量大的市區增加警力部署。（記者李怡／攝影）

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