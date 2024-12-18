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舊金山辦公室空置率 5年來首降

編譯組╱綜合報導
在COVID疫情導致辦公場所空置近五年之後，舊金山市的辦公室市場終於出現復甦跡象。(NBC Bay Area電視新聞截圖)
在COVID疫情導致辦公場所空置近五年之後，舊金山市的辦公室市場終於出現復甦跡象。(NBC Bay Area電視新聞截圖)

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在COVID疫情導致舊金山辦公場所空置近五年之後，該市的辦公室市場終於出現了復甦的跡象。

根據經紀公司JLL和高力國際（Colliers）分別提供的初步數據，舊金山市的空置率在第四季度略有下降。

JLL稱，12月的空置率從第三季度的34.5%降至34.3%。採用不同統計方法的Colliers稱，同期空置率從30.7%降至30.2%。這是自2020年第一季度以來的首次下降，因為在疫情的影響下，遠程辦公開始興起，但仍接近歷史最高水平。

空置的辦公室壓低了市中心的房產價值和稅收。這也是舊金山在未來兩個財政年度面臨8億7600萬元赤字的主要原因。

空置率的下降歸因於科技和人工智慧（AI）公司的持續需求，以及租戶放棄空間的減少。包括Lambda、OpenAI和ScaleAI在內的人工智慧公司今年都有增長。

JLL北加州研究部高級主管奎恩（AlexanderQuinn）說，舊金山是「人工智慧的中心」，「很多人已經搬走了」。

不過，JLL仍預計隨著其他租約的到期，空置率將在明年第一和第二季度有所上升，然後在明年下半年進一步下降。奎恩說：「我們對明年下半年持樂觀態度。」

根據JLL的數據，第四季度預計將有33萬5000平方呎的正淨吸納量，計算方法是租賃面積減去空置面積。

根據JLL的數據，預計2024年全年將租賃680萬平方呎的辦公空間，與2021年和2022年持平。人工智慧公司的租賃面積超過100萬平方呎。但這一數字仍遠低於疫情前的水平，當時的租賃面積高達1200萬平方呎。

舊金山 人工智慧 疫情

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