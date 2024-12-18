市議會通過 巴洛阿圖市議員每年可報銷2000元科技費
巴洛阿圖在線（Palo Alto Online）報導，巴洛阿圖市議會16日通過一項新政，允許市議會議員每年從公共資金中報銷2000元的科技費用。報銷項目主要包括筆電修理費用、Zoom的帳戶費用和手機帳單。
據悉，這一新政是效法鄰近的山景城和桑尼維爾市的做法。同為政策和服務委員會會員的市議員海姆斯（Julie Lythcott-Haims)和田中（Greg Tanaka)都強烈支持這項政策，雖然田中任期今年底就結束了。
議員任期同樣在年底結束的政策和服務委員會現任主席顧錦珍（Lydia Kou)，則在此前的委員會會議和16日的市議會會議中都投了反對票。這項新政最終以6比1的票數通過。
一年前，巴洛阿圖市議會通過將市議員工資從每月1000元提高到1600元。這已經是州法允許巴洛阿圖這樣規模的城市市議員工資的上限。市議會後來在今年2月份還創設了一個公民委員會，來評估是否要進一步增加市議會議員的工資。不過這項提議最終需要市民投票決定。
海姆斯認為，漲工資是保障公平的需要。這會降低社會經濟低階層人士從事市議員工作的障礙。
據悉，新政之下，市議員可以利用准許的報銷額度來購買用於市政服務的新科技產品，只要不在同一任期期間重複購買同一硬體即可。使用個人手機的市議員可以報銷25%的手機帳單。
市經理鹿田（Ed Shikada)指出，巴洛阿圖市議會並沒有標新立異。桑尼維爾在2021年就通過了每年給市議員1720元的科技津貼，每月還有79元的服務費報銷。山景城市議會下屬的一個委員會每年會為市議會成員制定本年度的「通訊預算。」
這項新政在巴洛阿圖市議會唯一的反對者顧錦珍表示，把新政放在其他近期提案，包括進行中的再度增加市議員工資的前提下來審視，非常重要。雖然她承認市政工作的確讓她有所花費，但她視其為公共服務的一部分。
田中則指出，他每個月都要為自己的Zoom帳號付費，主要是用於在線直播他的周日開放辦公時間。「我確實認為就算是民選官員，就算是為了社會公益，期待他們自掏腰包也是不對的。」
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