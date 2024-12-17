紐森召開特別會議對付川普 聖荷西市長馬漢質疑
今年8月，中間派形象的聖荷西市長馬漢(Mayor Matt Mahan)在犯罪與無家可歸議題、公開激怒州長紐森。近來，他又對州長試圖制定加州對付川普總統任期策略召開特別會議的做法，表達質疑。
「聖荷西焦點報」報導，馬漢公開批評紐森在沙加緬度召開以川普為中心的立法會議，會議重點為移民訴訟做準備的法律經費。反之，馬漢敦促加州民主黨人「回歸基本面」(back to basics)，關注加州民眾重要的事，例如住房負擔能力、生活成本與優良公校。
馬漢表示，制定政策與計畫並不總是需要的結果，應該傾聽普通民眾關於影響他們日常生活的問題。今年稍早，馬漢為36號提案進行競選與籌款。這是一項經過選民通過的全州投票提案，提高對零售竊盜與毒品犯罪的刑事指控。
馬漢與加州其他市長認為，這項提案將增強地方法院促使人們接受治療、減少犯罪並消除人行道帳篷的能力。但紐森批評36號提案。
問及馬漢是否考慮競選州長席位，他回應表示，無意競選州長，而是想管理聖荷西，因為喜歡這份工作。若選民決定用這個方法再做八年，他就有機會想讓聖荷西成為加州其他地區的模範。但會經常討論全州問題與沙加緬度之間關係，因為事實是無法單獨在一個城市解決問題，許多政策與經費緊密相連。
然而，有初期跡象顯示，全加州選民接受馬漢這位42歲的科技企業家。近年來，科技菁英已躍升至新政治高度。多位科技界執行長包括Open AI的奧特曼(Sam Altma)、Tesla執行長馬斯克(Elon Musk)，今年都新獲得政府顧問職位。馬漢與Salesforce執行長賓尼奧夫（Marc Benioff）等人創辦多家以民眾為中心的科技新創公司，展現科技與政治連結。
於此同時，今年選舉結果顯現全加州及灣區的右傾趨勢，引發民眾疑問：金州最高職位是否愈來愈適合溫和自由派與中右翼候選人。
聖塔克拉拉縣民主黨主席詹姆斯(Bill James)認為，若認為自己是中間派民主黨人，肯定會認為這條路可能比五年前或十年前更可行。但趨勢高低起伏，選民可根據對他們最有利並且全球正在發生的事情，迅速做出改變。
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