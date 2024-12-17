紐森召開特別會議對付川普 聖荷西市長馬漢質疑

中間派形象的聖荷西市長馬漢，日前在電視節目公開批評州長紐森為對付川普召開的特別會議。(取自馬漢臉書)

今年8月，中間派形象的聖荷西 市長馬漢(Mayor Matt Mahan)在犯罪與無家可歸議題、公開激怒州長紐森 。近來，他又對州長試圖制定加州 對付川普總統任期策略召開特別會議的做法，表達質疑。

「聖荷西焦點報」報導，馬漢公開批評紐森在沙加緬度召開以川普為中心的立法會議，會議重點為移民訴訟做準備的法律經費。反之，馬漢敦促加州民主黨人「回歸基本面」(back to basics)，關注加州民眾重要的事，例如住房負擔能力、生活成本與優良公校。

馬漢表示，制定政策與計畫並不總是需要的結果，應該傾聽普通民眾關於影響他們日常生活的問題。今年稍早，馬漢為36號提案進行競選與籌款。這是一項經過選民通過的全州投票提案，提高對零售竊盜與毒品犯罪的刑事指控。

馬漢與加州其他市長認為，這項提案將增強地方法院促使人們接受治療、減少犯罪並消除人行道帳篷的能力。但紐森批評36號提案。

問及馬漢是否考慮競選州長席位，他回應表示，無意競選州長，而是想管理聖荷西，因為喜歡這份工作。若選民決定用這個方法再做八年，他就有機會想讓聖荷西成為加州其他地區的模範。但會經常討論全州問題與沙加緬度之間關係，因為事實是無法單獨在一個城市解決問題，許多政策與經費緊密相連。

然而，有初期跡象顯示，全加州選民接受馬漢這位42歲的科技企業家。近年來，科技菁英已躍升至新政治高度。多位科技界執行長包括Open AI的奧特曼(Sam Altma)、Tesla執行長馬斯克(Elon Musk)，今年都新獲得政府顧問職位。馬漢與Salesforce執行長賓尼奧夫（Marc Benioff）等人創辦多家以民眾為中心的科技新創公司，展現科技與政治連結。

於此同時，今年選舉結果顯現全加州及灣區的右傾趨勢，引發民眾疑問：金州最高職位是否愈來愈適合溫和自由派與中右翼候選人。

聖塔克拉拉縣民主黨主席詹姆斯(Bill James)認為，若認為自己是中間派民主黨人，肯定會認為這條路可能比五年前或十年前更可行。但趨勢高低起伏，選民可根據對他們最有利並且全球正在發生的事情，迅速做出改變。