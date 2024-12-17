EMS線上會議 談川普新任期 教育何去何從

諾古埃拉警告，文化戰爭將進一步升級，特別是在教育領域的多元化、公平性與包容性（DEI）政策方面。（截取自網路會議）

由於當選總統的川普 威脅削減教育部 的經費，美國教育體系或將面臨重大變革，包括廢除多元化、公平和包容性項目，推動「選擇」或代金券讓私立機構受益等。少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services，EMS）日前邀請專業人士分析討論，在川普第二任期下，教育將何去何從。

南加州大學羅賽爾教育學院院長諾古埃拉（Pedro Noguera）表示，儘管很難預測新政府的具體行動，但川普過去的言論，和任命麥克馬洪（Linda McMahon）為教育部長的舉措顯示，他可能會推動削弱教育部的權力。然而，這樣的努力很可能會面臨來自共和黨內部的強烈反對，因為共和黨支持者中也有人從資助低收入學校的Title I計畫和大學學生的PELL助學金等項目中受益。

諾古埃拉警告，文化戰爭將進一步升級，特別是在教育領域的多元化、公平性與包容性（DEI）政策方面。隨著美國社會變得更加多樣化，取消DEI計畫可能會引發強烈反彈，尤其是在高等教育領域。川普政府在跨性別者權利方面的立場預計會加劇緊張局勢，激起政治衝突這些議題與民眾情感密切相關。

喬治城大學未來教育中心（FutureEd）主任托奇（Thomas Toch）提供了對美國教育政策變動的更宏觀視角。托奇認為，儘管教育可能不是川普的首要議題，但無論是K-12還是高等教育，預計都會有顯著變動。他預測，川普政府可能會打擊精英大學的捐贈基金，同時撤銷保護學生的規範，特別是在有利於學生的規範方面。這將與川普政府過去拆解歐巴馬時期保護政策的做法相似。此外，聯邦學生資助系統，特別是PELL助學金和工作學習計畫，將面臨挑戰，這些項目過去曾獲得兩黨支持。

托奇強調，儘管憲法對聯邦政府在教育上的權限有所限制，但來自聯邦政府的領導力和資金支持，對於改善那些服務於弱勢學生的學校仍然是至關重要的。（截取自網路會議）

托奇指出，聯邦私立學校選擇計畫，包括代金券和稅收抵免，尤其在保守地區的支持日益增長。儘管這些計畫在州層面遇到了一些挫折，共和黨立法者對這些計畫的支持正日益增加。然而，來自鄉村地區立法者擔憂這些計畫對公立學校影響，仍可能成為一大挑戰。

托奇強調，儘管憲法對聯邦政府在教育上的權限有所限制，但來自聯邦政府的領導力和資金支持，對於改善那些服務於弱勢學生的學校仍然至關重要。

塞恩茲向公眾保證，像「普萊勒訴多伊案」（Plyler v. Doe）這樣的裁決，確保所有學生無論移民身份如何，都有權接受K-12公立學校教育，這些裁決仍然有效，並不太可能被推翻。（截取自網路會議）

墨西哥裔法律辯護與教育基金會（MALDEF）總裁兼總法律顧問塞恩茲（Thomas A. Saenz）批評川普在移民 和民權方面的言辭，尤其是在教育方面。他認為，川普在移民問題上的煽動性言辭，旨在嚇唬移民，促進「自我驅逐」，並鞏固他的選民基礎。

塞恩茲向公眾保證，像「普萊勒訴多伊案」（Plyler v. Doe）這樣的裁決，確保所有學生無論移民身分如何，都有權接受K-12公立學校教育。這些裁決仍然有效，並不太可能被推翻。

塞恩茲承認，兒童入境暫緩（DACA）仍然存在挑戰。但取消DACA需要經過正式的規範程序，使川普政府不容易輕易撤銷該政策。對移民學生或DEI計畫等民權保護的重大改變，仍需要國會的批准。儘管川普政府將控制教育部民權辦公室等機構，法院和立法過程仍然是防止民權保護遭受侵蝕的重要保障。

塞恩茲對國家面臨的重大教育挑戰表示擔憂：「新政府似乎不會將足夠的注意力放如何提高數百萬學生的教育水平。我們的族群結構在變化，工作的性質也在改變，我們確實需要為更多的學生提供更好的教育。但我看不到這是他們教育政策的重點。」