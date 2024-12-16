狄更斯聖誕集市牛宮登場 1秒夢回19世紀

在狄更斯聖誕集市能夠沉浸式體驗到英國維多利亞時代純正的民風民貌，從考究的貴族服裝到英式美食飲品，都完美復刻。（記者王子涵╱攝影）

一年一度的狄更斯聖誕集市（The Great Dickens Christmas Fair）在德利市的牛宮（Cow Palace）15日正式開幕。該集市自1970年創辦以來，吸引了全世界無數遊客慕名而來，在這裡能夠沉浸式體驗到英國維多利亞時代純正的民風民貌，從考究的貴族服裝，到英式美食飲品，都完美復刻19世紀大不列顛頂峰時期的原貌，是灣區 慶祝聖誕的不二之選。

牛宮自2000年以來，正式成為狄更斯聖誕集市的新家。集會自一個月前便開始籌備，將占地4畝的巨大空間變身為19世紀英國首都倫敦的蜿蜒小巷、熱鬧的戲院、酒吧、舞會和迷人商店。

狄更斯聖誕集市現任執行長、創始人兒子派特森（Kevin Patterson）對本報表示，創辦集市的靈感來源於英國大文豪查爾斯‧狄更斯（Charles Dickens）的名著「聖誕頌歌」（A Christmas Carol）。書中想像的數百個活潑多彩的人物、以及維多利亞時期舞台上出現的俏皮世界都成為集會設計的原型。 狄更斯聖誕集市是灣區慶祝聖誕的不二之選。（記者王子涵╱攝影） 狄更斯聖誕集市現任執行長、創始人兒子派特森（左一）與長期支持者、華鷹會主席李天壽（右一）。（記者王子涵╱攝影）

所有的演員、甚至是大部分的遊客都是十分「入戲的」，他們從穿著到言行舉止，將大不列顛時期，社會文化百花齊放的精彩面貌展示給每一位體驗者。

派特森表示，聖誕傳統來自維多利亞時期的英國，其中許多都是根據狄更斯聖誕頌歌書中的故事而來，創辦集市的目的就是讓這些傳統得以延續，透過真實重現維多利亞時期的倫敦，讓傳統回歸根源。

「人們真的有種賓至如歸的感覺，因為這才是原汁原味的聖誕節 。從手工藝品到食物，所有環境都是非常非常細節的。」派特森說，「豐富的活動細節是讓遊客無法自拔，沉浸其中的原因。」

作為狄更斯聖誕集市長期的支持者、華鷹會主席李天壽（Jeff Lee）表示，參加聖誕集市已經成為家庭的傳統。他表示，每一位遊客都能夠參與到這場盛大的表演中，在音樂廳裡唱歌，和街上遇到的角色對話，劇院裡看劇的人也是戲劇的一份子，「就像你真的活在那個時代一樣。」

根據加州 財務長辦公室的數據，狄更斯聖誕集市每年能夠吸引超過7萬人遊覽，創造100個展位，1000個工作崗位，以及1百萬的當地經濟收入。

狄更斯聖誕集市展出從11月23日延續到12月22日，成人門票為45元一張。兒童門票為25元一張，5歲以下兒童免費。詳情可了解https://dickensfair.com/。