舊金山動物園獵鷹患禽流感 多個展示區暫關

舊金山動物園有幾處室內展覽區暫時關閉。（翻攝自谷歌地圖）

舊金山動物園 因為有一隻獵鷹（hawk）檢測出禽流感 陽性，已把兩座鳥園和一些室內展示區關閉，民眾暫時無法參觀。

舊金山紀事報報導，此次有多個室內展覽區已被關閉，包括非洲鳥園（African Aviary）和南美洲熱帶雨林和鳥園（South American Tropical Rainforest and Aviary）。除了關閉這些區域外，動物園還將幾隻特別珍貴的鳥移入室內，作為謹慎預防措施的一部分。

動物園在聲明中強調，這些措施是減輕病毒帶來的風險策略的一部分，該病毒一直影響著野生和圈養鳥類族群。動物園也在監測附近野生鳥類是否有疾病跡象，遵守旨在保護動物、工作人員和遊客的嚴格生物安全規範。

主管表示，主要擔心的是受感染的野生鳥類可能帶來病毒，尤其是鴨子之類的水禽，眾所周知，牠們是病毒的常見帶原者。主管也擔心遊客可能會無意中透過鞋子或衣服將病毒帶入室內鳥類展覽區。動物園預期，在鳥類遷徙季節結束後，鳥園將在大約一個月內重新開放。

舊金山動物園的行動是遵循其他機構採取的類似措施。在亞利桑那州，最近爆發的禽流感導致野生動物世界動物園、水族館和野生動物園（Wildlife World Zoo, Aquarium and Safari Park）的一隻獵豹（cheetah）和一隻山獅（mountain lion）死亡。西雅圖林地公園動物園（Woodland Park Zoo）發現一隻紅胸大雁（red-breasted goose）死亡，促使該動物園採取預防性關閉措施。

禽流感最近因其傳播日廣而成為頭條新聞，促使聯邦衛生官員加強遏制病毒。尤其是加州的感染激增，牛和人的病例都增加許多。病毒尚未顯示出廣泛人與人之間傳播的跡象，但衛生專家正在密切監測其演變。在極少數情況下，沒有直接接觸家禽或牛的人中也發現了病例。儘管大眾面臨的風險仍低，但專家強調需要提高警覺。